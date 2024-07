Patricia Pardo le reclama 1000 euros a Joaquín Prat: «No vuelves hasta que me pagues la deuda»

Momento divertido el que se vivió este lunes 15 de julio en Vamos a ver. Y es que, al parecer, hay problemas de dinero entre los dos presentadores del programa de Telecinco. Nada más empezar la emisión de ese día, Patricia Pardo ha advertido a la audiencia que su compañero, Joaquín Prat, no se había presentado al plató (llegó más tarde) porque le debía 1000 euros. Eufórica por el triunfo de La Roja en la final de la Eurocopa, la periodista ha dicho: «Que alegría empezar el programa así. A Joaquín le he mandado a casa porque me debe 1000 euros de lo de Kate Middleton y porque las dos hemos ganado la porra. Le he mandado a casa y le he dicho que aquí no vuelve hasta que me pague”. Y es que, al parecer, ambos se habían hecho una apuesta que Pardo ha ganado después de que Kate Middleton reapareciese en el torneo de Willmendon, el cual ganó Carlos Alcaraz este domingo. Más tarde, Prat ha aparecido y ha dicho:»Ya saldaré mi deuda, descuida».

El plató de Vamos a ver se ha convertido este lunes en una gran fiesta. Después de que la selección Española se convirtiese por cuarta vez en campeona de Europa, los presentadores y colaboradores del programa han querido sumarse a la celebración. Primero, Ana Terradillos (La mirada crítica), vestida con la camiseta de España, ha cedido el testigo a Patricia Pardo (Vamos a ver) cantando el estribillo de Potra salvaje, la canción del verano y el himno de la selección. Pardo le ha acompañado en el baile y ha excusado a Joaquín Prat, que estaba ausente en el arranque del programa, aunque se ha reincorporado más tarde.

«Somos los reyes de Europa»

Para empezar, Pardo, muy emocionada, ha dicho: «Hoy podemos y queremos decir con orgullo que somos los reyes de Europa. Tras pasar invictos a la final de la Eurocopa, los jugadores de la Selección vuelven a escribir la historia del fútbol con una emocionante victoria frente a Inglaterra y levantar su cuarta copa».

La deuda entre Prat y Pardo

Luego, dirigiéndose a Ana Terradillos, Pardo ha hablado de la ausencia de su compañero: «Terri, que te quiero. Que alegría empezar el programa así. A Joaquín le he mandado a casa porque me debe 1000 euros de lo de Kate Middleton y porque las dos hemos ganado la porra. Le he mandado a casa y le he dicho que aquí no vuelve hasta que me pague».

Patricia Pardo y Joaquín Prat se habrían apostado 1.000 euros, dinero que se habría ganado la presentadora después de que Kate Middleton reapareciese en el torneo de Willmendon, el cual ganó Carlos Alcaraz este domingo.

Ataviado con la camiseta de fútbol de España, Joaquín Prat , ha aparecido más tarde y alegre por no no haber acertado la porra que hizo el viernes: «Dije que ganábamos en los penaltis, pero afortunadamente no fue así», ha celebrado el presentador.

Patricia Pardo ha querido subrayar que la porra la han ganado Dani Montero y ella, a lo que el presentador ha respondido: «Sí, pero no pusimos dinero». Pardo ha respondido a su compañero y le recordado que ya le debía dinero por otra apuesta anterior. «Yo asumiré mi deuda y la saldaré, descuida», ha sentenciado Prat.