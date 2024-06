Patricia Pardo, enfadada tras la entrevista a la mujer que se ha casado con un muñeco: «¡No todo vale!»

Este lunes 17 de junio, Patricia Pardo se ha enfadado en el directo de Vamos a ver (Telecinco) , después de que su compañero, Joaquín Prat, entrevistara a la brasileña Mairvione Rocha, una mujer que asegura estar casada con un muñeco de trapo llamado Marcelo, con el que además tiene tres hijos (de trapo) en común. Prat, respetuoso ante su invitada, le dijo que: «Intento entender que usted haya creado una familia acorde con sus necesidades, con la que usted se siente a gusto. Ha creado una vida de acuerdo con sus necesidades». Tras terminar la entrevista, Patricia Pardo mostró su malestar por lo que acababa de escuchar: «Yo creo que esta señora, si no tiene ningún desequilibrio mental, que no lo es porque si no no podríamos entrevistarla, encarna algo que es muy peligroso, que es el desprecio por valores fundamentales que son el trabajo, el desprecio, el esfuerzo y la perseverancia. Sé lo que es levantarse cada mañana y pelear. Para mí no todo vale, para mí inventarte que tiene una familia de trapo… Yo creo que tenemos que fomentar otro tipo de valores y no esto. Es mi opinión. Lo siento porque si no, no me quedo a gusto. Y creo que alguien lo tiene que decir. Ni un minuto de televisión de esta mujer».

El sábado 15 de junio, el programa La vida sin filtros presentado por Cristina Tárrega arrancó su segunda temporada. Entre los invitados de esa noche, destacó el testimonio de Mairvione Rocha, una mujer que asegura estar casada con un muñeco de trapo llamado Marcelo, con el que además tiene tres hijos (de trapo) en común. Ante Tárrega, Rocha aseguró, entre otras cosas que: »La relación y el día a día es igual que el de otras familias, a diferencia de que ellos dan más trabajo que todos los demás porque Marcelo es discapacitado, no tiene pies. Marcelino es enano y también se sospecha de enanismo de las niñas (…) Es un marido que vale por diez hombres».

El testimonio fue bastante polémico y se hizo viral en redes sociales, por lo que, el lunes 17 de julio, en Vamos a ver, se volvió a entrevistar a Mairvione Rocha, quién, acompañada de su familia de trapo, charló con Joaquín Prat. El presentador le dijo: «Intento entender que usted haya creado una familia acorde con sus necesidades, con la que usted se siente a gusto, entonces usted decide que comparte la vida con esos muñecos. Usted se ha creado una vida de acuerdo con sus necesidades», a lo que la entrevistada matizó: «Sí, pero yo también tengo mi vida fuera del contexto de mi familia. Tengo mi trabajo, mis hijos, mis sueños… pero mi marido realmente es Marcelo, él es mi esposo, se ocupa y cuida de mi vida. Esto es una forma de criar diferente, una creación mía. Yo soy feliz por tener a Marcelo y a los niños, es una felicidad única, diferente, que no soy capaz de expresar de otra manera. Además, ayudo a alguna gente con depresión con las historias que creo de mi mente, dando valor a la familia. Yo tengo a mi familia de verdad, quiero mucho a mis hijos de 21 y 16 años, y soy limpiadora de profesión, pero aquí me muestro como una verdadera artista. Soy yo quien crea todas las historias con las que acompaño a mucha gente».

Ante las reflexiones de la brasileña, Prat despidió la entrevista después de asegurar que: «Si usted es feliz y es feliz intentando transmitir un mensaje positivo con su familia de muñecos de trapo, yo, desde luego, no voy a ser quien la juzgue. Hay otra gente que se dedica a transmitir mensajes muy negativos y perniciosos en las redes sociales, y no es su caso».

Pero la opinión de Joaquín Prat no fue compartida por su compañera en Vamos a ver. Y es que, Patricia Pardo aseguró que estaba «enfadada» tras la entrevista a Mairvione Rocha. «Entiendo que ella, que te ha contado a ti algo que yo no sabía, y es que para mí lo justifica, y es que tiene hijos biológicos de carne y hueso y es su forma de vida. Con lo cual, si lo haces por tu hijo nada más que objetar. Lo que ocurre es que yo creo que esta señora si no tiene ningún desequilibrio mental, que no lo tiene, porque si no no podríamos entrevistarla, encarna algo que es muy peligroso, que es el desprecio a valores fundamentales como el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia. Yo como soy madre de tres hijos y sé lo que es levantarse cada mañana al igual que tú… Lo que pasa es que para mí no todo vale. Inventarte que tienes una familia de trapo…».

Pero la periodista iba más allá, cuestionando incluso que desde su programa se le diera voz a un personaje como este: «Me enfado, sí, Joaquín. Creo que podemos comentar otro tipo de valores y no esto y esta es mi opinión, si no no me quedo a gusto y creo que alguien lo tiene que decir. Lo siento mucho, ni un minuto de televisión a esta gente». Prat, ante esto, se limitó a decir: «Bueno, las quejas a la dirección del programa».