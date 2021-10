El pasado jueves, en ‘El programa de Ana Rosa’, la audiencia fue partícipe de un momento que será difícil de olvidar. En el Club Social, donde se trata la actualidad de la prensa del corazón, la tensión era más que evidente. Tanto es así que Joaquín Prat ha terminado estallando contra una de las colaboradoras del programa.

Tenemos que tener en cuenta que la inesperada ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno ha dejado a más de uno sin palabras. Lo cierto es que Antonio Rossi había planteado que esta exclusiva de ‘Lecturas’ les había pillado a los dos protagonistas “con el pie cambiado”. El presentador aprovechó esta expresión para tratar de mostrar su opinión:

“¿Les ha cogido con el pie cambiado porque iba a haber un anuncio vía exclusiva? Porque hay cosas que nos han pasado a todos en cierto modo”, aseguró. Antes de que pudiera terminar de hablar, Cristina Tárraga le interrumpió para tratar de tomar la palabra: “A ver, me puedo remontar un momentito si me dejáis. ¡Si me dejáis!”.

El encontronazo en directo entre Joaquín Prat y Cristina Tárrega: «Ya no sé ni qué coño iba a decir» #AR21O https://t.co/z1XmraPxcv — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 21, 2021

Una y otra vez. Joaquín Prat, al ver que se había visto en la obligación de dejar de hablar, quiso parar los pies a su compañera. De esta manera, no dudó en hacerle saber lo siguiente: “Claro que sí, cuando yo termine”. En ese mismo momento, Tárraga respondió de esta manera: “Es que llevo tres veces”.

Lo cierto es que el presentador se mostró realmente enfadado. Tanto es así que, de un momento a otro, no dudó un solo segundo en hacer este sonado comentario. Algo que, desde luego, dejó sin palabras a los espectadores de ‘El programa de Ana Rosa’. “Ya no sé ni qué coño iba a decir, adelante”, espetó.

Cristina Tárrega, al ver la reacción de su compañero, no dudó en añadir algo más: “Ahora la culpa la tengo yo”. En vez de continuar con este pequeño rifirrafe, tirando de esa profesionalidad que tantísimo le caracteriza, Joaquín Prat decidió no continuar respondiendo a su compañera, dejando a un lado esa provocación.