Patricia Pardo apoya al boxeador implicado en una pelea: «Como mujer, me gustaría que me defendieras»

Dos hombres protagonizaron el miércoles 1 de mayo una brutal pelea en un cine, en medio de la proyección de una película infantil. Ocurrió en una sala de León en la que había varios niños y las imágenes se hicieron virales. Uno de los implicados, el conocido boxeador Antonio Barrul, intervino el lunes 6 de mayo en el programa Vamos a ver de Telecinco y le explicó al presentador, Joaquín Prat, que se vio obligado a pelearse con el otro desconocido después de ver como éste trataba a su pareja «Pegó a su mujer y a una niña. A mí me amenazó y aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo». El deportista sostuvo que «a un maltratador hay que frenarlo como sea». Ante ese duro testimonio, la co-presentadora del espacio de Telecinco, Patricia Pardo, mostró su apoyo a Barrul: «Pienso que al final van a decir que hacemos apología de la violencia en este programa y no es así, pero yo te escucho hablar y quiero decirte que como mujer, si me veo en una situación así me gustaría que estuvieras allí para defenderme».

El miércoles 1 de mayo, el boxeador Antonio Barrul acudió, junto a su mujer y sus hijos, a una sala de cine de la ciudad de León, durante la proyección de la película infantil Garfield. Allí, el deportista protagonizó una pelea con otro espectador que fue grabada por varios asistentes del cine . El vídeo se hizo viral en pocas horas y el lunes mayo, el propio Barrul habló para Vamos a Ver (Telecinco) y dio su versión de los hechos.

📹🎞🔍 Un boxeador reduce a un hombre que estaba insultando a su pareja en plena sala de un cine en León, España, durante la proyección de Garfield. Sin embargo, podría perder su licencia por la pelea. pic.twitter.com/fd3T0JxUed — Informe25.com (@eninforme25) May 6, 2024

El boxeador profesional, se mostró muy disgustado durante toda la entrevista, pidió perdón en numerosas ocasiones por lo sucedido pero dejó claro que su adversario en el cine «Era un maltratador y había que frenarlo». Así, Burrel, explicó cómo sucedieron las cosas: «Desde que llegamos al cine empezó a insultar a su mujer y a darle golpes por debajo de las butacas. A la media hora de la película los gritos eran muy fuertes y la enganchó del cuello. En el forcejeo con ella le dio un golpe a una niña. Le pedí que se marchase y empezó a insultarme a mí delante de los niños. Intenté aguantarme, pero seguía».

Después de pedir a los trabajadores del cine que llamasen a seguridad sin obtener respuesta, Barrull contó que fue «lo que le salió». «Esa persona necesita ayuda porque mentalmente no está bien. No excuso mis actos porque la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador hay que frenarlo como sea».

Y aunque el púgil está siendo elogiado por multitud de usuarios en las redes sociales, podría enfrentarse a consecuencias legales que pondrían en peligro su prometedora carrera. Y es que un boxeador profesional no puede golpear a un civil, debido a que puede ser considerado como un arma blanca y es un agravante en caso de juicio.

Cabe destacar la intervención de la co-presentadora del programa Vamos a ver, Patricia Pardo, quien no dudó en apoyar al seis veces campeón de España en boxeo: «Pienso que al final van a decir que hacemos apología de la violencia en este programa y no es así, pero yo te escucho hablar y quiero decirte que como mujer, si me veo en una situación así me gustaría que estuvieras allí para defenderme».

Uno de los mejores boxeadores del momento

Se puede considerar a Atonio Barrul una de las mejores promesas del boxeo a nivel nacional, pues el boxeador leonés fue seleccionado hace unos meses por el portal especializado en boxeo Espabox como Mejor debutante del año 2023. El reconocimiento le llegó después de haber disputado cuatro peleas importantes en las que firmó buenas actuaciones, tanto como para recibir esta nominación con ganas de afrontar nuevos retos.

«Ya estoy listo para pelear con cualquier español de peso supergallo», confirmaba el púgil de León al periodista Emilio Marquiegui en una entrevista radiofónica. Además, confesaba tener esperanzas depositadas en su pelea por el campeonato. «Sería un lujo disputar el título de España 2024», declaraba Barrul hace un tiempo.