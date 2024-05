Joaquín Prat defiende a los fans de Taylor Swift: «Se pueden gastar el dinero en lo que quieran»

Los próximos 29 y 30 de mayo, Taylor Swift actuará en Madrid. Hay gente que ha pagado más de 500 euros por una entrada, por lo que, en el programa de Telecinco, Vamos a ver, se ha debatido sobre si merece la pena gastarse tal cantidad de dinero por unas pocas horas de música en vivo. Inesperadamente, los fans de la artista estadounidense han encontrado un aliado en la figura de Joaquín Prat. El presentador del espacio de Mediaset ha sido muy claro y no sólo ha defendido que la gente pague lo que les venga en gana sino todos los rituales que conlleva el concierto. «Parte de la experiencia es hacer cola. Ellos están felices y contentos y cada uno, mientras no nos digan los políticos otra cosa, se pueden gastar el dinero en lo que quieran” ha dicho el Prat ante la crítica de algunos de sus tertulianos. Recordemos que The Eras Tour es la gira más exitosa de la historia y se prevé que el paso del huracán Taylor Swift inyecte entre 25 y 31 millones de euros en la economía de Madrid.

El huracán Taylor Swift está a punto de llegar a Madrid. Los próximos 29 y 30 de mayo el renovado estadio Santiago Bernabéu será el escenario de los dos únicos conciertos de la superestrella estadounidense ofrecerá en nuestro país.

Se espera que 130.000 personas llenen el recinto durante las dos noches, de las cuales aproximadamente 60.000 vendrán de fuera de la capital. La gira, que inyectó alrededor de 5.000 millones en la economía de EEUU, también supondrá un importante impulso financiero tanto para Madrid como España.

La previsión de la compañía es que el paso del huracán Swift inyecte entre 25 y 31 millones de euros en la economía de la capital. Hablamos de un fenómeno mundial que tiene impacto en diversas industrias.

Gente que ha pagado más de 500 euros por una experiencia inolvidable con la que llevan soñando años, colas de varios días para poder estar lo más cerca posible de la artista y muchas ganas de disfrutar es lo que mueve a todos sus fans.

Después de que algunos de los colaboradores de Vamos a ver criticasen este lunes el dinero que han pagado algunos de sus fans por las codiciadas entradas o las horas a la intemperie haciendo cola, Joaquín Prat ha defendido el poderoso fenómeno fan que sigue a Taylor Swift por todo el mundo. «Parte de las experiencia es hacer cola. Ellos están felices y contentos y cada uno, mientras no nos digan los políticos otra cosa, se pueden gastar el dinero en lo que quieran», ha reaccionado el presentador.

El programa ha conectado una reportera del espacio, desplazada hasta la zona de acampada de los fans frente al Bernabeu. Al ser preguntado, un joven ha señalado que tiene entrada para los dos conciertos. En cada uno de ellos, se ha gastado 590 euros, pues se trata de un pase VIP.

De vuelta al plató, el debate ha regresado. ¿Merece la pena gastarse tanto dinero por un concierto? La tertuliana Bibiana Fernández, a pesar de reconocer que los precios de las entradas son desorbitados, ha invitado al resto de colaboradores y a la audiencia a que comparen este fenómeno fan con «cualquier cosa» que admiren. «Trasladado a cualquier cosa que os guste. Al deporte, a los viajes… Las cosas no son caras o baratas, depende de tu capacidad económica, claro…».