Guía de Taylor Swift en Madrid: qué puede hacer la cantante y dónde se puede alojar

Es el huracán Taylor Swift, que actuará dos noches en Madrid en el estadio Santiago Bernabéu el 29 y 30 de mayo. Aquí se ofrece una guía de Madrid para la artista Taylor Swift. La gira The Eras Tour de Taylor Swift ya aterriza en Madrid la próxima semana. Ha desatado la locura. Como ya tiene acostumbrado a su público, ha puesto a la venta más entradas: el portal Ticketmaster ha lanzado entradas, que se podrán adquirir por todos los que se quedaron en lista de espera en la primera preventa. Los hoteles ya han hecho caja. Tienen previsto ingresar más de 20 millones de euros durante los dos días que la artista actúe en el estadio Santiago Bernabéu. Tienen las reservas con tarifas que triplican o cuadruplican los precios normales.

El fenómeno Taylor Swift ha hecho que la Delegación de Gobierno de Madrid y el Ayuntamiento están preparados para la instalación de varios escenarios fuera del estadio del Real Madrid. Así, ningún fan se quedará sin ver a Taylor Swift. Tienen prevista la colocación de más de 120 tráileres en el distrito de Chamartín, gran número de espacios para vender productos oficiales de la cantante y las zonas VIP para la venta de artículos exclusivos.

¿Podrán los fans encontrarse por Madrid con Taylor Swift? Aquí a continuación desarrollamos una guía de Madrid con lo que puede hacer la artista Taylor Swift durante su estancia en Madrid.

🚨| Taylor Swift stopped to make sure fans were safe and alright before the surprise song acoustic set at today’s show #StockholmTSTheErasTour pic.twitter.com/l4hmwqHJbf — The Eras Tour (@tswifterastour) May 19, 2024

¿Dónde se puede quedar Taylor Swift?

Hay varios hoteles de lujo, que son del gusto de artistas internacionales cuando vienen a Madrid. Taylor Swift puede anotarse los siguientes para su guía personal de Madrid. Podría quedarse en el Villa Magna. Se encuentra en el paseo de la Castellana, 22. En sus suites se han quedado The Rolling Stones. También Paul McCartney, Beyoncé, Madonna o Cristiano Ronaldo. Está cerca del estadio Santiago Bernabéu. Palace. Situado en la plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados. Ha sido escogido para sus viajes a Madrid el pintor Pablo Picasso, Josephine Baker, Buster Keaton, Richard Strauss, Federico García Lorca, Luis Buñuel, el gran pintor del surrealismo Salvador Dalí, el rey del Pop Michael Jackson, el artista de Nueva Jersey Bruce Springsteen o David Bowie. Otra opción: Ritz. Por sus habitaciones han pasado el ex presidente de Estados Unidos George Bush o el emperador etíope Haile Selassie. En principio la rígida etiqueta del Ritz no admitía a famosos, cantantes o actores. Con el paso del tiempo, se ha admitido a Woody Allen, Dalí, Frank Sinatra, Rita Hayworth o Ava Gardner.

¿Por dónde salir?

Parque del Buen Retiro. Al este del centro de Madrid, el parque del Buen Retiro es una franja de exuberante vegetación llena de jardines formales, lagos, cafés, parques infantiles y mucho más. Este parque de 300 acres albergó anteriormente el palacio y los jardines de Felipe IV, y no estuvo abierto al público hasta finales del siglo XIX. En 2021, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad junto con el Paseo del Prado como «paisaje de las artes y las ciencias». Muy celebrado en resvistas de Estados Unidos.

Clubs

Entre las discotecas, más destacadas de Madrid, se encuentran la mítica Kapital en Atocha, Fabrik, Teatro Eslava, la Sala Sol, la Sala Maravillas, Café Berlín o Siroco. Kapital es el club más famoso de Madrid fuera del país. Lo que más se destaca de las guías fuera de España es que antes era un teatro, y que en sus 7 plantas, el club ofrece algo para todos los gustos: Música House, Hip Hop, Reggeaton, Karaoke, e incluso una terraza en la azotea durante el verano. Además, en las guías extranjeras también se destaca Fabrik. Lo que más llama la atención es que es un antiguo hangar de aviones. En las guías neoyorquinas y londinenses, se resalta que tiene una capacidad estimada de 10.000 personas repartidas en dos pistas de baile y también cuenta con una enorme terraza exterior.

¿Dónde comer?

Las diferentes guías de Time Out o del periódico neoyorquino The New York Times han hecho diferentes listas en las que ofrecen sus consejos sobre dónde comer. Entre ellas, destaca DiverXO, Montia de Dani Ochoa, VelascoAbellà, Ugo Chan o Desde 1911.

En las guías de Estados Unidos sobre España, siempre se destacan la paella, los churros, el jamón, la tortilla de patata y sobre todo las tapas en el Mercado de San Miguel. Otras de las zonas que se destacan son la Latina y Huertas, debido a sus terrazas, que es lo que más llama la atención a los estadounidenses.