Taylor Swift: las primeras entradas se agotaron en una hora, te contamos dónde conseguir por 55 €

Taylor Swift actuará dos noches en Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. En un principio, tenía previsto actuar sólo el 29. Pero, después de que las entradas se agotasen en una hora, programó otro concierto para el día siguiente, el 30 de mayo. La gira The Eras Tour de Taylor Swift aterriza en Madrid así la próxima semana. La propia Swift ha advertido a todos los fans que quieran ir a verla: «Es mejor que os mováis rápido». Pero, si todavía estás pensando en conseguir entradas de última hora, aquí te contamos dónde y cómo se pueden conseguir entradas. Qué trucos seguir y cuánto cuestan. Algunas se pueden conseguir por 55 euros.

Swift actuará dos noches seguidas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el miércoles 29 y el jueves 30 de mayo, y una vez más contará con la banda de rock Paramore como teloneros.

El portal Ticketmaster ha lanzado nuevas entradas, que se podrán adquirir por todos los que se quedaron en lista de espera en la primera preventa. El portal Ticketmaster lleva desde hace varios días poniéndose en contacto a través del correo electrónico con los usuarios que se quedaron en la lista de espera. Tienen un mensaje: han lanzado un nuevo cupo de tickets.

Esta práctica no es nueva. Ya se había hecho en otras ciudades europeas en los días previos a sus actuaciones. Por ello, no sorprende a los fans, aunque sí les llena de esperanza.

Stockholm!!!! Thank you for being the most generous, excitable, magical crowds, and for breaking the all time attendance record for the stadium all 3 nights. Can’t believe this was our first time playing in Sweden – but it won’t be our last… 🇸🇪 🥰

📷: @CampanellaFoto /… pic.twitter.com/KBpqLkePUs

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 20, 2024