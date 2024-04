Taylor Swift consigue hacer historia con ‘The Tortured Poets Department’, su nuevo y esperado álbum

En la noche del viernes 19 de abril Taylor Swift lanzó su undécimo álbum, The Tortured Poets Department. Lo que no se esperaban las fans de la cantante era que la artista tenía preparada una sorpresa para ellos. Uno de los álbumes más esperados de la cantante ya está disponible en todas las plataformas junto a su segunda edición.

Y es que eran las dos de la mañana en América cuando la cantante sorprendía a sus fans con un doblete para este álbum: «Es una sorpresa de las 2 de la madrugada: The Tortured Poets Department es un DOBLE álbum secreto», anunciaba la de 34 años. «He escrito tanta poesía torturada en los dos últimos años y la he querido compartir toda con vosotros, así que aquí está la segunda instalación de TTPD: The Anthology», continuó. «15 canciones más. Y ahora la historia no es solo mía… Es toda vuestra», concluyó.

It’s a 2am surprise: The Tortured Poets Department is a secret DOUBLE album. ✌️ I’d written so much tortured poetry in the past 2 years and wanted to share it all with you, so here’s the second installment of TTPD: The Anthology. 15 extra songs. And now the story isn’t mine… pic.twitter.com/y8pyDK8VTd — Taylor Swift (@taylorswift13) April 19, 2024

Los fans enloquecían con esta noticia tan inesperada. Y es que la cantante había estado dejando pistas desde el anuncio del álbum en los GRAMMY, que desde entonces no ha dejado de hacer un 2 con las manos, algo que los fans no han sido capaces de descifrar. Ahora, ese símbolo ya tiene sentido para sus seguidores que podrán disfrutar de 15 canciones más de esta nueva era de Taylor Swift, el mejor regalo que les podría hacer la cantante.

En la noche de hoy también saldrá el videoclip del primer single de The Tortured Poets Department. Su colaboración con Post Malone, Fortnight será el primer videoclip del disco y los fans esperan descubrir muy pronto los siguientes.

At this hearing, I stand before my fellow members of The Tortured Poets Department with a summary of my findings.

Album tonight.

Fortnight music video tomorrow at 8pm et.https://t.co/BAtr2MpPIs pic.twitter.com/hWsrsXSQuW — Taylor Swift (@taylorswift13) April 19, 2024

La misma Taylor Swift declaró que este ha sido uno de los discos que le ha recordado por qué «escribir canciones me ayuda a vivir la vida». Y es que tras su ruptura con Joe Alwyn tras seis años de relación había mucha especulación alrededor de este álbum, ya que sus fans esperaban conocer más detalles de lo sucedido con sus letras.

«The Tortured Poets Department. Una antología de nuevos trabajos que reflejan eventos, opiniones y sentimientos de un fugaz y fatal momento en el tiempo», comenzaba escribiendo sobre el álbum en las redes sociales. «Uno que fue tanto sensacional y triste en igual medida. Este periodo de la vida del autor está terminado ya, el capítulo está cerrado y tapiado. No hay nada para vengar, ninguna puntuación por marcar una vez que las heridas han sanado», continuó.

«Y tras una mayor reflexión, un gran número de ellas resultaron ser auto inflingidas. Esta escritora está en la firme creencia de que nuestras lágrimas se vuelven sagradas en forma de tinta en una página. Una vez hemos hablado contado nuestra historia más triste, podemos ser libres de ella», terminó.