La foto de Belén Esteban que destapa toda la verdad sobre su relación: «Enamorando…»

Belén Esteban vuelve a estar de plena actualidad porque la productora para la que trabaja (La Osa) ha confirmado un nuevo programa que contará con ella como colaboradora principal. Como decimos, es un buen momento para seguir de cerca los pasos de la tertuliana y en este sentido tenemos que resaltar algo importante. Analizando su cuenta de Instagram hemos descubierto que está viviendo un momento pleno y ha querido celebrarlo haciendo un viaje a Canarias para visitar a su amiga Anabel Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja ha publicado unas imágenes de su bebé con un texto que dice: «Alma está enamorando todos los corazones». Gracias a este detalle hemos descubierto que la relación entre Belén y Anabel es perfecta. No podemos olvidar que en el pasado tuvieron un enfrentamiento porque ambas lanzaron al mercado una colección de joyas y se convirtieron en competencia. Durante un tiempo estuvieron enfrentadas, pero llegaron a un acuerdo y se dieron cuenta de que el vínculo que tenían era mucho más fuerte. Desde entonces no se han separado y Belén no se casa de decir que la hija de Anabel forma parte de su familia, para ella es su sobrina, su «consentida».

Nueva foto de la hija de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja está teniendo mucho cuidado de no publicar material de su hija y siempre que lo hace le tapa la cara. Es la misma norma que ha seguido Belén Esteban a la hora de compartir una imagen de la pequeña que demuestra la bonita conexión que han creado. Tal y como hemos informado en LOOK, la ex de Jesulín de Ubrique hizo las maletas y cogió un avión con destino a Canarias para pasar unos días junto a Anabel. Esta última la recibió con los brazos abiertos y utilizó sus redes sociales para agradecer el bonito gesto.

Belén ha sido uno de los grandes apoyos de la prima de Kiko Rivera durante los últimos tiempos. Recordemos que la influencer fue señalada después de todos los problemas que se generaron tras las hospitalización de su hija y siempre ha contado con el respaldo de Esteban. No sólo eso, Miguel Marcos, marido de la colaboradora, tampoco le ha dado la espalda en ningún momento, así que él también ha sido recibido con los brazos abiertos en Canarias.

Un reencuentro muy esperado

El esperado reencuentro entre Belén Esteban y Anabel Pantoja ha sido uno de los momentos más comentados del verano, una cita que refleja la complicidad y el cariño que une a ambas desde hace años. Gracias a esto, la verdad sobre la relación que tienen ha quedado al descubierto. Las íntimas amigas han disfrutado juntas de las playas canarias, de su reconocida gastronomía y también de la alegría contagiosa que caracteriza sus vacaciones compartidas. Entre risas, confidencias y gestos de complicidad, se dejaron ver bailando al borde de la piscina al ritmo de Tropicroqueta de Karol G.

Además de estos divertidos momentos, Belén Esteban sorprendió a sus seguidores con un posado en bañador que no pasó desapercibido. Fiel a su estilo desenfadado, compartió una instantánea desde su hotel en Gran Canaria en la que se autoproclamó con orgullo como «el cuerpo del verano». Con un toque de humor y mucha seguridad en sí misma, acompañó la imagen con la frase «gordita, pero sabrosona», mostrando que no tiene ningún tipo de complejo y que se siente cómoda presumiendo de sus curvas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

El verano de Belén Esteban

La visita de Belén a Gran Canaria ha tenido lugar después de unas semanas muy intensas. Tras viajar a Estados Unidos junto a su marido Miguel Marcos para encontrarse con su hija Andrea Janeiro, que reside desde hace años en Los Ángeles alejada del foco mediático, la colaboradora televisiva se permitió también una escapada a Ibiza en compañía de amigos. Con este recorrido vacacional, la aparición por sorpresa en la casa de Anabel Pantoja supuso un broche perfecto para su verano, un gesto inesperado que llenó de alegría a la sobrina de Isabel Pantoja, que no dudó en recibirla con los brazos abiertos.

Estos días en Canarias se han convertido en un auténtico regalo para ambas, ya que han podido compartir momentos íntimos junto a sus parejas y la pequeña Alma, que con tan solo nueve meses ha conseguido conquistar por completo a Belén Esteban. La ex de Jesulín no ha ocultado su ternura hacia la niña y lo ha confesado con orgullo en sus redes sociales, dejando claro que la familia escogida que ha formado con Anabel es ya un pilar fundamental en su vida. Este reencuentro, más allá de la anécdota vacacional, reafirma la fortaleza de un vínculo que ha superado altibajos y que sigue siendo una de las amistades más sólidas de la pequeña pantalla. No obstante, nosotros damos un paso más y nos preguntamos: ¿Qué pasará si No somos nadie, el nuevo programa de Belén, tiene que dar una mala noticia sobre Anabel?