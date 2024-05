Taylor Swift: fechas, horarios y repertorio de sus conciertos en el Santiago Bernabéu de Madrid

Ha sido una larga espera, pero la cuenta atrás está a punto de culminar. La próxima semana, Madrid se viste de gala para recibir a una de las estrellas más aclamadas a nivel internacional: Taylor Swift. La cantante estadounidense se encuentra recorriendo la geografía europea con su The Eras Tour.

Un show en directo de más de tres horas que ha catalogado el tour de la artista como uno de los más exitosos de los últimos años. En España, Swift hará parada durante dos noches inéditas para reencontrarse con su público español. Un encuentro muy esperado que tendrá lugar a pocas semanas de haber publicado su nuevo proyecto discográfico: The Tortured Poets Department.

Fechas y horarios de los shows de Taylor Swift en España

Tal y como se ha anunciado, la próxima semana, concretamente los días 29 y 30 de mayo, Taylor Swift se subirá al escenario del nuevo Santiago Bernabéu para entonar con sus fans el repertorio de canciones que componen su setlist. Un encuentro que tendrá lugar en el estadio anteriormente mencionado, en ambas fechas.

Pero, lo que sí varían son las horas de entrada. Mientras que el show del día 29 de mayo arrancará a las 20:00 horas, el de la segunda fecha, día 30 de mayo, dará comienzo a las 18:30 horas. Eso sí, como ya es habitual en sus anteriores espectáculos, por mucho que el concierto comience a una hora estipulada, Taylor Swift no subirá al escenario hasta que Paramore, banda telonera de pop-punk, haya actuado.

Por lo tanto, y si no hay ningún percance de última hora, la primera noche la intérprete de Style tendrá que salir en escena entorno a las 21:00 horas. Por otro lado, en la segunda noche, la artista hará lo propio sobre las 19:30 horas.

Repertorio de canciones de The Eras Tour

Como es bien sabido por todos, ningún concierto en igual al anterior. Los artistas protagonistas pueden sorprender a su público con algún cambio en el setlist para hacer los show más dinámicos. Por ello, y teniendo en cuenta que la cantante de 34 años es fiel seguidora de sorprender a sus fans, nada está garantizado.

Sin embargo, y obteniendo como referencia lo hecho en sus shows por Europa, la artista ha cantado un total de 44 canciones, las cuales forman parte del tracklist de sus 10 discos. Un repertorio musical donde no han faltado sencillos como Lover o Cruel Summer, del álbum Lover; Love story y You belong with me, de Fearless; Enchanted y 22, de Red; o Don’t blame me y Delicate, de Reputation.

Con un espacio reservado para 65.000 personas, el templo del Real Madrid vivirá dos noches mágicas donde la música y nuestra querida Taylor Swift serán las grandes protagonistas.

Sin duda, un evento muy esperado donde la cantante se reunirá, después de años, con sus fans españoles. Sea como sea, lo que está claro es que el próximo 29 y 3o de mayo el Santiago Bernabéu se visitará con ropa de gala.