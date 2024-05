Taylor Swift deja en shock a sus seguidores tras anunciar una inesperada colaboración

Los fans de Taylor Swift están viviendo semanas de muchas emociones. El pasado mes de abril la artista estadounidense lanzó al mundo su nuevo proyectos discográfico: The tortured poets department. Un disco repleto de canciones inéditas con el que la artista de 34 años daba la bienvenida a su nueva era musical.

Lejos de quedar ahí, recientemente, la cantante también ha vuelto a retomar su The Eras Tour. Una gira mundial que se está convirtiendo en uno de los mayores fenómenos de los últimos años y que se encuentra haciendo parada en Europa para llevar a cabo sus shows por diversos países. De hecho, el próximo 29 y 30 de mayo la artista pisará territorio español para reencontrarse con sus fans españoles en el nuevo estadio del Santiago Bernabéu.

Pero, eso no ha sido todo. Durante las últimas horas, los seguidores de Taylor Swift han sido conocedores de que la artista también ha estado trabajando arduamente en el estudio. Una labor que ha querido compartir con Gracie Abrams y que las ha llevado a realizar una colaboración musical juntas.

Recordemos que Gracie Abrams fue telonera de Swift durante gran parte de The Eras Tour del año pasado. Esta situación provocó, irremediablemente, que su música se hiciese conocida para un público mayor y que su carrera despegase de manera arrolladora. De hecho, la artista de 24 años pasó por España, el pasado mes de octubre del 2023, con su The Good Riddance Tour.

El público español también adora a Gracie Abrams, y para prueba nos remetimos a las cifras. Tras confirmar actuaciones en nuestro país, hizo sold out en Madrid y Barcelona, teniendo que ampliar la sala en la capital española. Una serie de situaciones que han ayudado a que su carrera crezca a pasos agigantados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gracie Abrams (@gracieabrams)

La nueva colaboración musical de Taylor Swift

Ahora, la cantante se encuentra a punto de publicar su segundo proyecto discográfico: The Secret of Us. Debido a que el disco está muy próximo a salir a la luz, la joven ha querido compartir el tracklist del proyecto, algo que ha provocado la euforia entre los fans. ¿El motivo? Una de sus nuevas canciones es junto a la mismísima Taylor Swift.

Tal y como se puede observar, el tema se llama us y estará incluido entre las otras 11 canciones y el bonus track. «21 DE JUNIO. gritando muy fuerte………..», escribió Gracie Abrams junto a la publicación. Respecto a su colaboración con la intérprete de Lover, la artista quiso hablar un poco de ellos en sus historias de Instagram.

«Todo lo que os puedo decir ahora es que el momento más divertido de mi vida fue escribir esta canción con ella. Ahora estoy sonriendo y sudando pensando en ello y nunca superaré el shock de ver esta canción en el tracklist», escribió.

«Contacté con Taylor y nos estábamos gritando por mensaje, con muchas mayúsculas», confiesa. Sin duda, una noticia que ha alegrado mucho a los fans de ambas cantantes.