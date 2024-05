Taylor Swift desata la locura en Madrid: en qué hotel se puede quedar

Taylor Swift ha desatado la locura en Madrid, donde actuará en el estadio Santiago Bernabéu el 29 y 30 de mayo con la gira The Eras Tour. Los hoteles tienen previsto ingresar más de 20 millones de euros durante los dos días que la artista actúe en el estadio Santiago Bernabéu. Tienen las reservas con tarifas que triplican o cuadruplican los precios normales. Los pasajeros de tren de alta velocidad se van a duplicar o triplicar y habrá más de 20.000 viajes en coche compartido. También los restaurantes de la zona tienen previsto hacer más caja que de forma general. Es el huracán Taylor Swift. ¿En qué hotel se puede quedar la cantante Taylor Swift? ¿Cómo podemos seguir sus pasos?

La Delegación de Gobierno de Madrid y el Ayuntamiento están preparados para la instalación de varios escenarios fuera del estadio del Real Madrid. Así, ningún fan se quedará sin ver a Taylor Swift. Tienen prevista la colocación de más de 120 tráileres en el distrito de Chamartín, gran número de espacios para vender productos oficiales de la cantante y las zonas VIP para la venta de artículos exclusivos.

A continuación, te ofrecemos las opciones para el hotel de Taylor Swift, basada en otras elecciones de cantantes y famosos que han pasado por Madrid.

🚨| Taylor Swift’s cape falling and coming off while performing «willow»! #LisbonTSTheErasTour

pic.twitter.com/DOyJ0j4h5u

— The Eras Tour (@tswifterastour) May 24, 2024