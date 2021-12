El pasado jueves 23 de diciembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de la gran final de ‘Secret Story’. A pesar de que Luca Onestini se llevó la victoria, lo cierto es que el programa se vio empañado por el fuerte enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Lucía Pariente, que terminó con la madre de Alba Carrillo expulsada del plató. Un hecho que Bibiana Fernández ha querido comentar.

Debemos tener en cuenta que la exconcursante de ‘Secret Story’ habló de un bolígrafo que Cristina Porta tenía en su poder y que escondía detrás de una cámara en el jardín. El presentador del programa rápidamente desmintió esa información, tachando a Lucía Pariente de ser una “mentirosa”.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, por su parte, no ha dudado un solo segundo en defender públicamente a la madre de Alba Carrillo tras lo sucedido en la final de ‘Secret Story’. “Jorge Javier empezó a decirle que era una mentirosa ella, su hija, su padre, su abuela… y entonces ella se rebotó”, comenzó diciendo Bibiana Fernández.

Bibiana Fernández a Jorge Javier Vázquez: ‘Yo no me hubiera ido del plató’. @Devilisawoman @jjaviervazquez pic.twitter.com/ioNSHBmDuv — TODOtele (@todotele_) December 27, 2021

Además, añadió: “Que no se quería ir del plató. Yo no me hubiera ido, Jorge Javier, yo me hubiera quedado allí agarrada y me hubiera tenido que sacar la Policía”. Lo cierto es que la actitud que tuvo el presentador catalán ha sido de lo más criticada en redes sociales. Todo ello mientras que Lucía Pariente y Alba Carrillo utilizaban sus perfiles para dejar muy clara su postura en este asunto.

De hecho, la exconcursante de ‘Secret Story’ hizo saber en su directo en Instagram del pasado jueves que Jorge Javier Vázquez era un “sinvergüenza”, entre otras tantas cuestiones. Alba, por su parte, prefirió hacer oídos sordos a la advertencia del presentador, señalándole por «humillar a las mujeres»: “Ya vendrá luego una docuserie que hable de violencia machista y limpiará todo mal”.