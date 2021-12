La final de ‘Secret Story’ estuvo llena de momentos de mucha emoción, pero también de mucha tensión. Una de cal y otra de arena en una noche en la que Luca Onestini se alzó con la victoria de la primera edición del reality. Y como era de esperar, Jorge Javier Vázquez terminó estallando ante varios momentos de tensión.

El presentador de ‘Secret Story’ explotó como nunca antes en la televisión contra Lucía Pariente, y no dudó en decirle todo lo que pensaba, sin dejarse nada en el tintero. Además, también lanzó una seria advertencia a su hija, Alba Carrillo.

Todo comenzó con un comentario de Cristina Porta, después de que la ex concursante asegurase que la periodista tenía un boli en la casa. “Estás mintiendo Lucía, estás mintiendo”, dijo el presentador muy enfadado.

Lucía: «Tenía un bolígrafo detrás de una cámara y no voy a abandonar el plató» #SecretFinal pic.twitter.com/ktPrFQt3Qf — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 24, 2021

«Ahora te lo puedo decir, tú y tu hija, las dos, decís mentiras, manipuláis y sembráis la duda. Te lo digo ahora que estamos acabando», explotó el presentador de ‘Secret Story’.

Y añadió: No me relajo, estamos aguantando aquí mucho tiempo… Tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo. Lucía abandona el plató. ¡Fuera!», gritó el presentador totalmente fuera de sí.

Además, también lanzó un mensaje para su hija, Alba Carrillo: «Alba, cuidado con el Twitter. No sé si mañana tendrás programa o no, pero estamos hasta las narices. A mí ni me nombres jamás, ni utilices juego sucio contra este programa. Cuidadito, cuidadito».