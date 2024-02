Taylor Swift: se confirma la fecha de estreno de ‘The Eras Tour (Taylor’s Version)’ en España y en qué plataforma

Las swifties han recibido una noticia que llevan mucho tiempo esperando. Por fin tendrán en una plataforma de streaming la película documental de Taylor Swift: The Eras Tour. Hasta ahora solo ha estado disponible en el cine y para alquilar. Ahora, por fin, la cantante ha anunciado la llegada del documental a Disney +, donde los fans podrán ver la película todas las veces que quieran.

La película llegará a la plataforma el próximo 15 de marzo y llega con una sorpresa. Esta versión del filme incluye una de las actuaciones que fueron descartadas del estreno oficial en el cine de la película, además estarán incluidas cuatro actuaciones acústicas de la sección de las canciones sorpresas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Esta versión de la película se denominará, como no puede ser de otra forma, Taylor Swift The Eras Tour (Taylor’s Version). «Esta semana es realmente el mejor de los caos. Estoy entusiasmada por haceros saber que he encontrado un hogar para The Eras Tour Concert Film, y ese hogar será Disney +. Por primera vez enseñaremos todo el concierto (incluyendo cardigan, más 4 canciones adicionales de la sección acústica!!) y la llamaré, gran sorpresa, Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version). Disponible el 15 de marzo, lo cual es muy pronto».

Un detalle que ha sorprendido a los fans es que la cantante ha compartido el cartel promocional del estreno de la película en blanco y negro para continuar con la estética de su nuevo disco The Tortured Poets Department, que anunció en la pasada gala de los Grammys, que saldrá a el próximo 19 de abril y del cual ya conocemos la lista de canciones.

Vuelve The Eras Tour

El pasado martes 6 de febrero, Taylor Swift ha vuelto a los escenarios con su gran gira. Lo ha hecho en Tokio, donde la recibieron con los brazos abiertos tras haber anunciado dos días antes el lanzamiento de un nuevo disco.

Por el momento, los fans japoneses han disfrutado de las casi 4 horas que conforman el espectáculo junto a cuatro canciones sorpresa que ha cantado de forma exclusiva cada día: Dear Reader, Holy Ground (Taylor’s Version), Eyes Open (Taylor’s Version) y Electric Touch (Taylor’s Version).

🚨| Taylor Swift performing «Electric Touch» for the first time ever at tonight’s show of ‘The Eras Tour’! #TokyoTSTheErasTour pic.twitter.com/EewJvP4iOt — The Eras Tour (@tswifterastour) February 8, 2024

Cada vez queda menos para que la cantante pise nuestro país el próximo 30 de mayo y es que los fans españoles están cantando los días.