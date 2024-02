Taylor Swift anuncia la noticia más esperada por sus fans en pleno discurso en los Premios Grammy

Taylor Swift ya acumula 14 Grammys en su colección. Dos nuevos fueron entregados a la cantante anoche en la ceremonia de los Grammy, donde la cantante quiso sorprender a sus fans agradeciendo por su apoyo dándoles un gran noticia: la cantante sacará un nuevo álbum el próximo 19 de abril. Esta noticia ha revolucionado las redes sociales con un anuncio de lo más inesperado.

El próximo 19 de abril llegará The Tortured Poets Department, el onceavo álbum de la cantante. La artista se subía al escenario de los premios para recibir el galardón al Mejor Álbum Vocal Pop, su Grammy número 13, el número de la suerte de la cantante y que lleva por bandera, al cual no ha dudado en hacer referencia, bromeando: «Este es mi 13º Grammy, que es mi número de la suerte, no sé si alguna vez os he dicho eso.»

«Sé que la forma en la que la Academia de Grabación votó es un reflejo directo de la pasión de los fans. Así que quiero dar las gracias a los fans contándoos un secreto que me he estado guardando durante los últimos dos años, que es que mi nuevo álbum sale el 19 de noviembre. Se llama The Tortured Poets Department. Voy a irme a publicar la portada tras el escenario. Muchísimas gracias.»

Esta ha sido la forma en la que la cantante ha anunciado su álbum número 11, que se asemeja mucho a cuando anunció su álbum, ahora ganador de 2 Grammys, Midnights en los premios VMA del pasado año 2022. En la portada del álbum podemos ver a Taylor Swift tumbada en una cama en una fotografía en blanco y negro. Y es que la cantante ya había dado una pista de la estética, ya que ese mismo día puso en blanco y negro la portada de Midnights que tenía como foto de perfil.

Y es que no podían imaginarse que se trataba de un álbum completamente nuevo, ya que llevan meses especulando que sería en la ceremonia donde anunciaría reputation (Taylor’s Version), pero la cantante tenía otros planes.

Midnights: Álbum del Año

Anoche, la artista se llevó a casa dos nuevas estatuillas, sumando así ya 14 Grammys en su colección. Estaba nominada en 6 categorías: Mejor Álbum Vocal Pop (Midnights), Álbum del Año (Midnights), Canción del año (Anti-Hero), Grabación del año (Anti-Hero), Mejor interpretación pop solista (Anti-Hero) y Mejor interpretación de dúo o grupo pop (Karma).

De estas seis nominaciones, se llevó el premio a dos categorías. El primero para la artista en la noche fue el galardón al Mejor Álbum Vocal Pop, donde dio la gran sorpresa de su nuevo disco The Tortured Poets Department.

El premio final de la noche fue también para ella: Álbum del Año. Esto convierte a la cantante en la primera artista de la historia en ganar más veces el Grammy al Álbum del Año. El primero en su carrera fue Fearless, después le siguió 1989. Cuatro años más tarde, en el año 2021, lo ganó por folklore. Ahora, Midnights se ha llevado el cuarto premio para la cantante al Álbum del Año.