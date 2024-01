Taylor Swift estalla contra la IA por unas imágenes subidas de tono que han generado polémica en redes sociales

Taylor Swift es una de las artistas más virales del momento, por no decir la que más. En los últimos años siempre ha solido ser por algo bueno, ya sea porque ha batido otro récord, por algún momentazo en sus conciertos, por el lanzamiento de nueva música, por su amor con Travis Kelce… La lista sigue. Lo que nunca se imaginaba es que tendría que estallar contra la inteligencia artificial por difusión de contenido explícito.

Y es que las redes sociales se están llenando de fotografías hechas con inteligencia artificial de la cantante. Estas fotos son otra muestra de la sexualización que sufren las mujeres, ya que son de lo más obscenas y exageradas que incitan a la agresión sexual. Se dice que la artista está deliberando emprender acciones legales contra la web deepfake que ha generado las imágenes de la artista, Celeb Jihad.

Taylor Swift is said to be considering legal action against the deepfake website that generated explicit AI images of her which circulated online, Daily Mail reports. pic.twitter.com/fQ961NdZTU

— Pop Base (@PopBase) January 25, 2024