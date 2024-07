El motivo por el que Carlos Alcaraz no será número uno aunque gane Wimbledon

Convertirse el mismo año en campeón de Roland Garros y ganador de Wimbledon no le valdría a Carlos Alcaraz para convertirse en el número uno del ranking ATP a estas alturas de la temporada. El tenista murciano no tiene ninguna opción de subir a lo más alto del ranking en caso de vencer a Novak Djokovic en la esperada final en el All England Club y tendrá que conformarse con la tercera posición de la clasificación, pues el serbio tiene asegurado el dos pase lo que pase en el partido. Para entender los motivos hay que hacer lo propio con el particular sistema de puntuación de la ATP.

Jannik Sinner, que cayó derrotado en cuartos de final de Wimbledon 2024 a manos de Daniil Medvedev, a la postre tumbado por Alcaraz, seguirá como número uno del ranking ATP el próximo lunes, tras la actualización correspondiente al tercer Grand Slam de la temporada, pase lo que pase en la final que mide a Carlos Alcaraz y a Novak Djokovic, sus más inmediatos perseguidores. El jugador italiano no defendía tantos puntos como sus rivales y con la ventaja que tenía, se puede permitir caer una ronda –hizo semifinales en 2023– con respecto al año pasado y aun así continuar en lo más alto de la clasificación.

El ranking ATP no suma puntos de manera directa en función de los resultados obtenidos en cada torneo, si no que va intercambiando los puntos por los de la misma semana del año anterior, de manera que los tenistas tienen una clasificación actualizada y en la que entra el global de sus resultados en los últimos 365 días. Carlos Alcaraz ha ganado Roland Garros y puede hacer lo propio en Wimbledon, pero en este último torneo no tenía nada que ganar en términos de ranking, ya que defendía los 2.000 puntos del campeón.

Por tanto, según lo que suceda ante Djokovic en la final, Alcaraz se quedará igual o perderá 700 puntos en la clasificación ATP con respecto al año 2023, lo que le supondría, curiosamente, alejarse más si cabe del primer puesto de Sinner y del segundo de Novak Djokovic. El serbio se encuentra en un camino opuesto al de Carlos. Igualado ya su resultado de la pasada campaña, la final, ahora sólo sumará hasta 2.000 puntos o lo hará con 100 de superávit, debido a que la ATP ha decidido aumentar el premio del finalista de 1.200 a 1.300 puntos en el ranking.

Alcaraz será número 3 tras Wimbledon

En el mejor de los casos para el interés de los españoles, que derivaría de una nueva victoria de Carlos Alcaraz sobre Novak Djokovic en la final del Wimbledon, el jugador de El Palmar tendría 8.130 puntos, en el nº3 del ranking ATP, mientras que Jannik Sinner se mantendría alejado con 9.570 y Djokovic, eso sí, estaría con el número dos pero a tiro de Alcaraz, con 8.460 puntos.

La lógica dice que, si se diera el caso, al término de la temporada el número uno estaría entre Alcaraz y Sinner, debido al gran final de campaña 2023 de Nole y al bajón de Carlos, quien tendrá mucho que sumar en este último tramo en comparación con los puntos que defiende. Pero para ello, Alcaraz tendrá que ganar Wimbledon por segunda vez, un hito que, de cumplirse, reescribiría la historia y dejaría en segundo plano cualquier tipo de cábalas y comparaciones con el ranking ATP de por medio.

Ranking ATP si Alcaraz gana Wimbledon

Jannik Sinner: 9.570 puntos Novak Djokovic: 8.460 puntos Carlos Alcaraz: 8.130 puntos

Ranking ATP si Djokovic gana Wimbledon