La pulla más dura de Terelu Campos a Alessandro Lequio: «Una auténtica barbaridad»

Terelu Campos ha estado ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el mismo centro donde luchó contra el cáncer de mama que le detectaron hace años. La presentadora está muy molesta con uno de sus antiguos compañeros de Telecinco: el colaborador Alessandro Lequio. Este último dio una información en el programa ‘Vamos a Ver’ que ha terminado con la paciencia de Terelu, por eso ha lanzado una pulla que no ha dejado indiferente a nadie. Ya no forma parte de Mediaset y no está dispuesta a guardar silencio, así que quiere que el público conozca la verdad. Esa es la razón por la que ha acudido a TVE y ha hablado más claro que nunca.

Terelu Campos sufrió una fuerte neumonía. En un primer momento intentó recuperarse en su domicilio particular, pero se dio cuenta de que el problema era más serio de lo que parecía, así que llamó a una persona de su confianza y se trasladó hasta el citado centro médico. La comunicadora ha aprovechado esta experiencia para lanzar un mensaje que considera necesario. Insiste en que su fiebre era cada vez más preocupante, a pesar de que intentó no salir de su casa. Ahora ha llegado a una conclusión: es importante pedir ayuda cuando se detecten los primeros síntomas, pues este tipo de anomalías necesitan de una rapidez extrema.

Mientras tanto, Alessandro Lequio ha comentado este asunto en Telecinco y ha lanzado una acusación contra Terelu. Asegura que la presentadora fumó dentro del hospital, algo que esta última no está dispuesta a tolerar. Promete que está haciendo un gran esfuerzo por dejar el tabaco y no comprende que su antiguo compañero lo tire por tierra de esta forma. «Es una auténtica barbaridad», ha declarado en ‘D Corazón’, programa que presentan Jordi González y Anne Igartiburu en La 1 de TVE.

Terelu Campos responde a Alessandro Lequio

Terelu Campos siempre se ha caracterizado por estar muy comprometida con su trabajo. Esa es la razón por la que ha regresado a la pequeña pantalla en cuanto su equipo le ha dado la autorización pertinente. «Espero que mi médico no me regañe mucho por estar aquí», ha declarado mientras se comprometía a guardar las formas y seguir siendo cuidadosa. Para ella era fundamental dejar claro lo que había sucedido y ha aprovechado para reconocer que tiene parte de culpa, pues el tabaco no le ha ayudado durante este tiempo. «Las cosas respiratorias y de pulmón no son cualquier cosa. Yo tampoco contribuyo mucho con algún vicio muy malo y muy asqueroso que tengo».

La hija de la fallecida María Teresa Campos admite su responsabilidad, pero promete que no ha vuelto a fumar desde que le ingresaron en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Quiere dejar claro este aspecto y le ha quitado la razón a Alessandro Lequio. Eso sí, ha evitado decir su nombre para no alimentar la polémica, pues tiene en cuenta que el colaborador trabaja en la misma cadena que Carmen Borrego y Alejandra Rubio. «Llevo nueve días sin fumar, a pesar de lo que digan otros en otros sitios», ha comentado en tono irónico.

Hay que señalar que Carmen Borrego está concursando en ‘Supervivientes 2024’ y Alessandro Lequio debe comentar este programa desde el plató de ‘Vamos a Ver’. El tertuliano considera que Borrego es consciente de que es la estrella de la edición, por eso no deja de quejarse y poner obstáculos a la dirección. Por su parte, Terelu está orgullosa del trabajo que está haciendo su hermana y le ha quitado la razón a todos aquellos que han puesto en duda la transparencia del reality de aventuras.

Terelu Campos se propone un nuevo reto

Terelu Campos, en un intento por zanjar la polémica que ha generado Alessandro Lequio, ha insistido en que lleva un tiempo sin consumir tabaco. Para curarse en salud y no tener problemas con el ex de Ana Obregón, ha admitido que el objetivo todavía no está cumplido al 100% porque debe pasar más tiempo. «Ojalá pudiera decir que lo he dejado para siempre, pero yo soy una bestia», reconoce delante de Jordi González y Anne Igartiburu.

La hermana de Carmen Borrego es colaboradora de la revista ‘Lecturas’, su publicación de cabecera. Así que ha aprovechado el espacio que tiene en esta empresa para reflexionar sobre su nuevo reto. Admite que es una tarea complicada, pero está haciendo grandes esfuerzos porque ha visto que su salud necesita ciertos cambios.

La comunicadora se siente molesta por los comentarios que ciertas personas han hecho sobre su estado de salud y ha dado un golpe en la mesa para recalcar que debe ser ella la que comparta algunos detalles. «Me parece natural, primero, que comente que he estado ingresada en un hospital. Porque es algo que si pudiera llevar privadamente lo haría, pero por mi condición pública tengo asumido que eso es imposible. Por lo tanto, cuando estoy enferma, me gusta hablar en primera persona y no que otros hablen y especulen de lo que tengo o no tengo», ha escrito.