David Cantero reaparece tras su adiós a ‘Informativos Telecinco’: «Estoy escuchando ofertas»

Hace tan solo unos meses, David Cantero dio la sorpresa al poner punto y final a su etapa en Informativos Telecinco de forma verdaderamente repentina. A pesar de ser uno de los rostros más visibles de Mediaset España, lo cierto es que fue la cadena la que decidió no seguir contando con él para sus informativos. Tiempo después, concretamente el pasado martes 1 de julio, el periodista ha reaparecido en televisión, y lo ha hecho de la mano de su compañera Sonsoles Ónega, en el programa Y ahora Sonsoles. La presentadora del programa que se emite de lunes a viernes en Antena 3 no ha dudado en recordar la etapa en la que ambos coincidieron en la cadena de Fuencarral. Por si fuera poco, también se ha hecho hincapié en los inicios de David Cantero, que fueron como auxiliar de cámara en Prado del Rey. Eso sí, no fue la labor que más le hizo aprender.

«Como reportero hay muchos momentos que me han marcado. La miseria que se ve se va acumulando», explicó David Cantero en Y ahora Sonsoles. Lejos de que todo quede ahí, ha querido aprovechar su paso por el programa de Antena 3 para lanzar un importantísimo consejo a las nuevas generaciones: «Empecé a currar en la tele, me lo pasaba muy bien. En aquellos tiempos, con que me dieran un bocadillo ya era feliz, cosa que está mal hecha. No debes trabajar gratis». Lejos de que todo quede ahí, el que fuese presentador de Informativos Telecinco ha confesado que tiene una excepcional relación con la fama: «La he llevado muy bien siempre». Además, ha querido ir mucho más allá: «La gente conmigo es bastante amable, es una fama llevadera. Me reconocen más por la voz, curiosamente». Una fama que nada tiene que ver con su pasado, ya que ha reconocido que viene de una familia humilde.

Es más, ha desvelado que el régimen consideraba a su padre «un adúltero» y a su madre «una prostituta». Pero no todo queda ahí, puesto que el presentador confesó no haber tenido libro de familia al haber sido considerado como «hijo bastardo». A pesar de ese complicado pasado, lo cierto es que David Cantero está atravesando uno de los mejores momentos a nivel personal.

«Soy feliz y llevo una vida muy tranquila», ha reconocido bajo la atenta mirada de Sonsoles Ónega. Todo ello mientras Cantero confesó estar disfrutando de mucho más tiempo de calidad junto a su «compañera de vida» Berta Caballero, así como sus hijos. En cuanto a futuros proyectos, asegura que está «estudiando ofertas», pero ahora mismo el ámbito laboral no es su prioridad.

De ahí que haya dejado claro que no tiene prisa a la hora de comenzar una nueva etapa profesional: «Hago eventos y hago cosas, pero esto de desconectar del día a día y de la información me ha sentado de maravilla». Y añadió: «Yo no me lo esperaba, pasé el shock y de pronto estoy muy a gusto. Estoy dedicándome a disfrutar de la vida».