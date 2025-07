El hasta ahora portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, será el nuevo secretario general del partido, tal y como avanzó OKDIARIO, y Ester Muñoz, hasta ahora vicesecretaria general de Educación y Salud de la formación, se convertirá en la nueva portavoz popular en la Cámara Baja, tal y como ha anunciado Alberto Núñez Feijóo este miércoles. El recambio se materializará en el XXI congreso nacional que el PP celebra este fin de semana en Madrid.

Este lunes, Cuca Gamarra confirmó que dejará la Secretaría General de la formación. La ex alcaldesa de Logroño ha ocupado este puesto desde el congreso que el PP celebró en abril de 2022, en el que se certificó la salida del ex presidente del partido, Pablo Casado. Aun así, Gamarra no abandonará la cúpula del partido, ya que seguirá formando parte del comité de dirección del partido. Según fuentes de Moncloa, previsiblemente encabezará el área de Justicia.

«Toca relevo y pido relevo», apuntó Gamarra en una rueda de prensa este lunes. En su comparecencia, defendió la «necesidad» de que la «estructura del partido se vaya adecuando a los retos que tiene el PP por delante», ante los «gravísimos hechos» que están conociendo en torno a la «corrupción» del PSOE.

Feijóo apuesta por Tellado como su nuevo número dos en el PP para poner el partido a punto de cara a las próximas elecciones que hay en la agenda, tal y como ha confirmado en una entrevista en Antena 3. Las próximas citas fijadas son en 2026, en las comunidades autónomas de Castilla y León y Andalucía.

Figura próxima a Feijóo

Tellado es una figura próxima a Feijóo. El también diputado fue uno de los pocos seleccionados que desembarcaron de Galicia en Madrid en el año 2022. El líder del PP ha trabajado durante una década a su lado e incluso se convirtió en el secretario general de los populares gallegos.

El nuevo secretario general popular llegó a Génova de la mano de Feijóo. En aquel momento, asumió las tareas orgánicas del partido. Ese puesto lo ocupó hasta 2023, cuando sustituyó también a Gamarra al frente de la portavocía del hasta llegó a sustituir a la propia Gamarra al frente de la portavocía en la Cámara Baja.

Durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo ubicó desde 2016 y hasta 2022 a Tellado como secretario general del PP, demostrando que es una de las personas de máxima confianza del ahora presidente del partido.

Otros nombres en la quiniela

Ahora, suenan otros los nombres en las quinielas sobre quiénes le acompañarán en su nueva etapa al frente del PP. Ahora, se abre la vía para que Alfonso Serrano, número dos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se perfile como portavoz en la Cámara Alta.

Una de las pocas salidas que se dan por hecho tras el congreso nacional del PP es la de Esteban González Pons, ex vicesecretario de Institucional del partido. Fue, de hecho, el propio Pons quien se lo comunicó a su grupo en Bruselas para hacerse cargo de la delegación del partido en Europa a la salida de Dolors Montserrat tras su elección como vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE).