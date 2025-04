Alegría revela que Pablo Casado le escribió para apoyarle tras los «insultos» por la juerga de Teruel

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha revelado en la sesión de control al Gobierno en el Senado que Pablo Casado, ex presidente del PP, le envió un mensaje de apoyo tras los «insultos» que recibió al admitir que pasó la noche en el Parador de Teruel el mismo día en que, tal y como desveló OKDIARIO, se produjo la juerga con «señoritas» del ex ministro José Luis Ábalos.

«Por ser absolutamente sincera, sólo he recibido un mensaje, a título personal, de un dirigente del PP que, curiosamente, ustedes lo tiraron por el balcón cuando se atrevió a denunciar la corrupción del PP de Madrid, Pablo Casado», ha afirmado Alegría.

«Durante estos días he recibido multitud de insultos», ha repetido la ministra dirigiéndose a la bancada del Grupo Popular, al que ha acusado de haber activado «el botón del ventilador del odio, de las patrañas y de las mentiras». Según la también portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, se ha tratado de una campaña en su contra «que tiene nombres y apellidos», el PP y el PP de Aragón.

Desde su escaño, una senadora del PP, María Emma Bug Sánchez, le ha recordado que su partido siempre ha condenado todo tipo de insultos, «sean a izquierda o a derecha». «Nosotros condenamos siempre los insultos machistas, no como otros, que sólo los condenan cuando les afectan a ellos», le ha espetado Bug en referencia al silencio del PSOE a los insultos contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En su intervención, la senadora del PP ha evidenciado al doble vara de medir de la ministra del PSOE. «Lo suyo no es feminismo, es sectarismo, y en su caso por cierto es egoísmo, porque cuando veían al señor Ábalos acompañado de Jésica, Claudia, Andrea, Nicole… en ese momento habría sido valiente alzar la voz», le ha reprochado a Alegría.

En un cruce de reproches, la titular de Educación ha acusado al PP de haber activado una «campaña absolutamente tóxica» en su contra ella. «Les da usted igual las explicaciones que yo he dado y les da absolutamente igual utilizar mentiras», ha proseguido.

En este sentido, ha vinculado que los ataques que contra ella se profieren se hagan porque sea la «clara alternativa», como secretaria general del PSOE en Aragón, al popular Jorge Azcón. «Si ustedes se piensan que con esta campaña tóxica me iban a doblegar, es que no me conocen porque han dado con hueso», ha asegurado.