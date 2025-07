Bertín Osborne anuncia su retirada de la música: así será su gira de despedida

Bertín Osborne se despide de su faceta como cantante. A principios de año, confesó a la revista del saludo que la idea de retirarse de los escenarios era algo que le rondaba por la cabeza desde hace tiempo. Pero ahora ya es una realidad. El presentador ha confirmado al medio mencionado que será el próximo 2026 cuando diga un adiós definitivo a su público. «Quiero hacer una gira bonita, por los lugares más emblemáticos en los que he cantado y… despedirme», explicaba.

Esta decisión llega después de un tiempo que no ha sido del todo fácil para Bertín. Y es que, además de las constantes polémicas que ha protagonizado junto a Gabriela Guillén, la madre de su último hijo, el presentador de televisión también ha experimentado dificultades para cantar por distintos problemas de salud. Fue diagnosticado con covid persistente, una afección que le obligó a cancelar algún que otro show por la faringitis y la tos que sufría de manera constante. «Me levantaba y me caía. Nunca he estado tan mal. Para mí es muy bonito volver porque de verdad, de verdad que os tengo que decir que lo he pasado muy mal. Volver aquí y empezar otra vez, ha sido muy especial», confesaba a sus fans en un concierto que realizó en Alicante, en febrero de 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

En una reciente entrevista en la televisión de Ecuador, Osborne ha confesado que, aunque su profesión «puede parecer muy ingrata», para él no lo es. «Yo soy de reciclarme. Hace 15 años tuve un bache en la música y fui a la televisión», recordaba. No obstante, aunque en los últimos años ha estado más ligado a la pequeña pantalla, lo cierto es que cuenta a sus espaldas con una gran trayectoria musical. Ha grabado más de 28 discos, además de haber sido premiado con importantes galardones como el Premio a la mejor voz en el Festival de San Remo.

En la entrevista mencionada, Bertín también ha comentado cómo fueron sus inicios en el mundo de la música, los cuales los recuerda con mucho cariño. «Yo componía y me divertía, pero cantaba como jugaba al tenis o al fútbol. No era una afición desmedida. Lo que pasa es que una vez, cantando en directo con un grupo de amigos en una discoteca muy conocida de Madrid, un señor pagó la entrada porque vivía encima y, como no le dejábamos dormir, decidió entrar a escucharnos. Era el presidente de una compañía de discos y me ofreció un contrato. 43 años después, aquí estoy», decía.

Bertín Osborne en un concierto en Alfaro, La Rioja. (Foto: Gtres)

Ahora, el presentador de Mi casa es la tuya ha decidido dejar atrás todo lo vivido y comenzar una nueva etapa alejada de la industria musical. Se desconoce si tiene algún otro proyecto en mente, pero lo cierto es que, sea como fuere, no será encima de un escenario.