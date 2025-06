Bertín Osborne ya tiene en su mano el título de conde de Donadío de Casasola: todo lo que se sabe

Bertín Osborne ya forma parte de la larga lista de aristócratas de nuestro país. El pasado mes de octubre, su padre, Enrique Ortiz y López-Valdemoro, falleció a los 96 años, dejando en manos de sus hijos un millonario patrimonio en el que se incluían dos títulos nobiliarios: el condado de las Navas y el condado de Donadío de Casasola. Este último ha sido el que ha obtenido el presentador de televisión por expreso deseo de su progenitor, el cual le pidió que cediera el primer titulo mencionado a su hermana María Teresa. «Me gustaba más el título del conde de Navas, pero mi padre, en vida, pidió que diera mi autorización para que le cediera ese título a mi hermana. Y como entendí lo que quería mi padre y yo adoro a mi hermana María Teresa, di ese permiso», explicó a la revista del saludo.

Así, a partir de este 12 de junio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado que Osborne ya es considerado conde. «De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio (de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión como Conde de Donadío de Casasola, a favor de don Norberto Ortiz y Osborne, por fallecimiento de su padre, don Enrique Ortiz y López Valdemoro», cita la fuente oficial mencionada.

Bertín Osborne es la novena persona que ostenta el condado de Donadío de Casasola. Fue otorgado por primera vez en 1713 por el Rey Felipe V, a favor de Francisco Ignacio de Quesada y Vera, depositario general de la ciudad de Jaén y Caballero Veinticuatro de la misma. El padre de Bertín heredó este título de su madre, María Felisa López Valdemoro y Fesser.

Bertín Osborne en la 18º edición de los Premios Escaparate. (Foto: Gtres)

Según ha reconocido el televisivo a Es la mañana de Federico, se ha enterado por el programa radiofónico que ya puede ejercer como aristócrata desde este 12 de junio. De hecho, ha confesado que desconocía cuando iba a ser oficialmente conde, mostrándose encantado con sumar un título nobiliario a su nombre. No obstante, lo cierto es que ha recibido esta noticia en un momento en el que de nuevo se encuentra rodeado de un gran revuelo mediático. Y es que hace tan sólo unos días, en un evento organizado por Multiópticas en Madrid, Bertín confesó que «ya no tenía vocación de ser padre» y que «no se iba a poner a cambiar pañales a estas alturas de la vida». Unas palabras que, como no podía ser de otra manera, han vuelto a reabrir el debate sobre el tipo de relación que mantiene con Gabriela Guillén, la madre de su último hijo.