Francisco Soto: «No merece la pena entrar en el debate de Negreira, esto es un nuevo tiempo»

Francisco Soto Balirac ha sido presentado como nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros y ha dejado claro que quiere «poner el contador a cero» y «dejar atrás controversias», tanto con el Real Madrid como con el resto de clubes y que esta nueva etapa supone «un nuevo aire» a todo lo anterior, dejando atrás la época de Negreira: «Permitidme que no hable de Negreira, no merece la pena entrar en ese debate. Se presenta una nueva situación, un nuevo tiempo».

El arbitraje español inicia una nueva etapa, con el fin de construir y recuperar el prestigio perdido a nivel nacional e internacional. Para ello, Soto Balirac ha sido el elegido como líder de esta nueva era. El nuevo presidente del CTA buscará «que el colectivo arbitral esté donde tiene que estar», ya que, por ejemplo, no está en el Mundial de Clubes, lo que considera «una anomalía» que quiere resolver cuanto antes. «Vamos a construir y hacer que los árbitros españoles estén en las mejores competiciones», ha señalado.

Para ello, quiere incorporar la tecnología, con la IA como elemento estrella y, también, buscar la unificación de criterios. «Creo que es una nueva etapa en la que mi trayectoria previa en el mundo de la empresa y de la parte ejecutiva puede dar otra visión. Puedo dar un valor añadido. Vamos a incorporar la IA, que todo sea lo más transparente posible y dar pasos», ha señalado.

Uno de los elementos para los que utilizarán la IA será para las designaciones, donde, de momento, no valora eliminar la territorialidad: «A priori, no debería eliminarse. Que un árbitro pite donde vive y donde pasa su día a día… Creo que no es una decisión que haya que tomar de manera tajante el eliminarla».

Ha hecho mucho hincapié en la transparencia, aunque ha anunciado que no está a favor de que los árbitros hablen tras los partidos sobre las posibles polémicas. «Me gusta el consenso y el diálogo. Hay que fijar los criterios en lo más objetivo posible», ha señalado, tanto en la unificación de criterios, como «para que la gente sepa qué se evalúa para los ascensos y descensos».

También ha hablado sobre el Real Madrid, con el que ha dicho que hay que «poner el contador a cero y ser constructivos». «No es el momento de entrar en polémicas que no tienen sentido. Empatía, confianza y entre todos vamos a lograr que el colectivo arbitral esté donde tiene que estar. A mi entender, son temas puntuales que no aportan nada. Construcción, es una nueva época. Hay que dejar atrás todas esas posibles controversias. El futuro va a ser otro mucho mejor para todos», ha apuntado.