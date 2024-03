El plan de Terelu Campos que ha dejado a todos sin habla: le va a cambiar la vida

Terelu Campos ha atravesado una situación muy delicada, tanto que ha terminado pidiendo ayuda a su equipo médico. Ha estado ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el mismo centro donde murió María Teresa Campos, de hecho le dieron la misma habitación que utilizó la presentadora. En las últimas horas ha salido a la luz un dato muy importante que ha dará un giro de 180 grados a la trayectoria personal de Terelu. Esta última ha reaparecido en ‘De Corazón’, el programa de TVE que presenta Anne Igartiburu y Jordi González. «Espero que mi médico no me regañe mucho por estar aquí».

Según cuenta, ha padecido una fuerte neumonía que le ha llevado al centro médico citado en líneas anteriores. Insiste en que hay que tener mucho cuidado porque «las cosas respiratorias y de pulmón no son cualquier cosa». En un ataque de sinceridad ha reconocido que ella tiene parte de culpa, pues lleva muchos años fumando, por eso ha pensado que lo mejor es intentar eliminar esta costumbre. Su plan ha dejado a todo el mundo sin palabras y su entorno más íntimo cree que lo va a conseguir. «Llevo nueve días sin fumar, a pesar de lo que digan otros en otros sitios», declara en un tono muy contundente.

Terelu, sin profundizar demasiado en la polémica, estaba haciendo referencia a los ataques que ha recibido de Alessandro Lequio. El colaborador prometió en ‘Vamos a Ver’ que tenía una fuente muy fiable la cual le había asegurado que Campos había fumado dentro del hospital. Esta última promete que todo es mentira, pues ha tomado consciencia de lo perjudicial que es el tabaco para su salud. «Yo tampoco contribuyo mucho con algún vicio muy malo y asqueroso que tengo y es un inconveniente», ha comentado haciendo alusión a sus malos hábitos.

Terelu Campos ha asustado a su entorno

Terelu Campos ha atravesado una situación realmente compleja justo cuando su hermana Carmen está en ‘Supervivientes’. Por suerte todo ha quedado en un susto y el problema está más que controlado, pero considera que debe tomar cartas en el asunto cuanto antes y esa es la razón por la que ha decidido dejar de fumar. Su vida va a cambiar por completo porque lleva muchos años consumiendo tabaco, pero cree que ha llegado el momento de abandonar este hábito. «Mi meta es mañana, y pasado… Quiero y ojalá pueda decir que lo he dejado para siempre. Mucha gente me dice que lo voy a conseguir y soy una bestia».

La comunicadora es una mujer valiente y fuerte. Ha superado situaciones realmente complicadas, por eso sus amigos están convencidos de que terminará alcanzando su meta. El problema es que se siente presionada por algunos colaboradores de televisión. Por ejemplo, Alessandro Lequio aseguró que había hablado con una fuente de total solvencia y dio una información que no le ha sentado bien a Terelu. El ex de Ana Obregón insiste en que su compañera se paseó por el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en bata, después de haber estado fumando.

Terelu lo ha desmentido todo en ‘De Corazón’, programa donde ha dado explicaciones de todo tipo. «Cuando llamé el sábado para deciros que no estaba bien y que me pusierais el domingo, nunca pensé que al día siguiente también iba a ser imposible». En este sentido, reconocía que «aguanté mucho en casa y no debería haber aguantado tanto. Cometí ese error, porque el viernes ya tenía fiebre».

Alejandra Rubio apoya a su madre

Después del ingreso de Terelu Campos ha habido otra polémica. Terelu tiene un blog en su revista de cabecera y utilizó este espacio para reflexionar sobre lo que había pasado. Aprovechó el momento para agradecer a todos aquellos que se habían preocupado por ella, destacando el nombre de los amigos que habían decidido pernoctar a su lado en el hospital. Lo cierto es que no hizo ninguna mención especial a Alejandra Rubio, detalle que ha hecho saltar todas las alarmas y que ha dado lugar a todo tipo de rumores. No obstante, fuentes cercanas insisten en que Alejandra también ha estado pendiente de su padre, a pesar de que esta última no le haya mencionado.

Recordemos que Rubio tiene sus propios problemas en la pequeña pantalla. Está saliendo con Carlo Costanzia y hay mucha gente pendiente de sus movimientos, así que está intentando no llamar la atención de la prensa para desaparecer del foco público. El problema es que trabaja en Telecinco de colaboradora, así que siempre tiene un motivo para acaparar la atención de los espectadores. En una de sus últimas intervenciones se ha enfrentado a Pipi Estrada, exnovio de su madre.

Pipi asegura que Alejandra Rubio compró un test de embarazo, algo que supuestamente no le sentó bien a Terelu Campos. La joven promete que la información que ha dado el periodista es falsa, recordando que este no tiene buena relación con su familia, así que nunca tendría acceso a datos tan comprometidos. Sin embargo, Estrada insiste en que la información se la ha dado alguien que forma parte del más estrecho del clan Campos.