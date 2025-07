Scariolo dejará de ser seleccionador de España tras el Eurobasket

Sergio Scariolo dejará la selección española de baloncesto después del Eurobasket 2025. Así lo anunció Elisa Aguilar tras el anuncio de la lista de 15 jugadores que se concentrarán para el torneo. Su destino pasa, si nada se tuerce, por el Real Madrid, que a falta de confirmación oficial ha cesado a Chus Mateo y el italiano volvería después de 23 años al banquillo del equipo blanco tras el torneo en Limasol (Chipre, fase de grupos) y Riga (Letonia, fase final).

«Será despedido como debe ser. Esto crea un tiempo de análisis, de saber qué futuro queremos, no tenemos ninguna urgencia y no queremos entrar en rumores de nombres. Cuando tenga claro el sucesor de Sergio os lo haré saber», dijo la presidenta de la Federación Española de Baloncesto.

Entró serio Scariolo a la sala de prensa de la sede de Iberia en Madrid acompañado de la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, que le daba algún consejo. Acto seguido, anunció la lista de convocados y explicó los motivos de las ausencias y novedades, pero la noticia era la de su adiós a la selección.

«No están Sergio Llull por su retirada ni Usman Garuba, por razones físicas y personales nos ha pedido que no contemos con él. Hugo González estaría aquí si no tuviese que llevar a cabo este verano de rookie. Aday Mara, Izan Almansa, Saint-Supery, que tienen que estar con las universidades porque así lo determinan. Es un precio que hay que pagar al rejuvenecimiento de la selección. El compromiso de esos jugadores es firme, querían estar», explicó.

Scariolo dijo que la «decisión» la tomó «hace dos días». «La FEB fue consciente de la realidad. No corriendo detrás de los rumores y las estupideces que podían entrar o salir en los distintos medios. Cuando he llegado a la conclusión y he llegado en poco tiempo por respeto a todo el mundo no sólo hay que mantener informado de lo que uno piensa sino de lo que decide. Fue el lunes por la noche. Las razones ya tendremos tiempo, maneras y ocasión para poderlas comentar. Es suficiente noticia el hecho en sí», añadió.

Scariolo habló de las opciones de España: «El objetivo es ganar el siguiente partido y pasar la fase. Los rankings nos pondrán muy lejos de cualquier opción de medalla. No nos sorprenderá, estaremos más cerca del décimo que del primer puesto. Eso nunca nos ha condicionado en nada, nosotros a lo nuestro. Intentaremos conjuntar una versión competitiva».