Rodolfo Sancho recibe duras críticas tras su última entrevista: «Este tío da miedo»

El pasado 2 de agosto se cumplió un año tras el trágico asesinato de Edwin Arrieta, reconocido cirujano colombiano, a manos presuntamente de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho. Desde entonces, el cocinero está en la prisión de Koh Samui y, en cuestión de semanas, va a conocer la decisión del juez respecto a su futuro.

Debemos tener en cuenta que, en la celebración del juicio, Daniel Sancho reconoció haber cometido ese crimen pero alegó que lo hizo en defensa propia. Además, incidió en que jamás tuvo como objetivo acabar con la vida de Edwin Arrieta. Tanto la Fiscalía como las autoridades tailandesas, por su parte, están convencidas de que el joven de 30 años actuó de forma premeditada, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua o, incluso, a pena de muerte.

Hace tan solo unos días, Rodolfo Sancho concedió una entrevista para esRadio con el objetivo de promocionar su nuevo proyecto. Entre otras cuestiones, también tuvo oportunidad para hablar de la situación personal que está atravesando como consecuencia de la entrada en prisión de su hijo.

Se puede ser mas cerdo encima le produce gracia antes de decir esa frase 🐷🤮💩 pic.twitter.com/zYZmgyz7zP — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 4, 2024

En la mencionada entrevista, que ha sido recogida por los compañeros de Socialité, podemos ver cómo el actor pronunció una frase que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que Rodolfo Sancho no dudó un solo segundo en asegurar lo siguiente: «Soy ‘creedor’ de que lo que no te mata te hace más fuerte».

El programa de Telecinco no tardó en calificar esa expresión de «totalmente fuera de lugar», como no podía ser de otra forma. Por si fuera poco, en redes sociales, también han mostrado su indignación ante estas palabras del padre de Daniel Sancho en esta entrevista que sigue dando de qué hablar.

«Viendo al padre podemos entender muchas cosas de como es el hijo. Valiente sinvergüenza las risas que le da», «Pues se le va a congelar la risa a final de mes, cuando oiga la sentencia», «Este tío da miedo. Se le ve prepotente, frio y mala persona» o, incluso, «¿De verdad no hay nadie que asesore a este señor?» son algunos de los tantos comentarios que hay respecto a las polémicas declaraciones de Rodolfo Sancho.

Viendo al padre podemos entender muchas cosas de como es el hijo. Valiente sinvergüenza las risas que le da. — LadyMadrid (@LadyMad10616224) August 4, 2024

Pues se le va a congelar la risa a final de mes, cuando oiga la sentencia. — 𝐽𝑢𝑎𝑛𝑖 ♀️ 🐻 (@Jonetxurubi) August 4, 2024

De verdad no hay nadie que asesore a este señor? — Lola Raisin (@Madolova) August 4, 2024

este tio da miedo. Se le ve prepotente, frio y mala persona. — nAi!!💥 (@nitramze) August 4, 2024