Sonsoles Ónega, contundente con Fabiola Martínez en ‘Y ahora Sonsoles’: «Por mi equipo mato»

El pasado miércoles 12 de junio, Bertín Osborne y Gabriela Guillén dejaron a la prensa del corazón sin palabras al emitir un comunicado conjunto. De esta forma, el cantante reconoció públicamente al hijo de la joven. A pesar de todo, tan solo hace unas cuantas horas, tanto la paraguaya como su hijo han sido vistos haciéndose las pruebas de ADN en el Instituto de Toxicología. Algo de lo que se ha hecho eco el programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega.

De esta forma, el programa de Antena 3 tenía como objetivo que una de sus colaboradoras estrella, que tiene cierta vinculación emocional con este tema, se pronunciase al respecto. Estamos hablando, cómo no, de Fabiola Martínez. Recordemos que ha compartido muchos años de su vida junto a Bertín Osborne, pero también es el padre de sus hijos.

🤝👶 Bertín Osborne y Gabriela Guillén llegan a un acuerdo: el camino hasta que el artista ha reconocido al bebé. ⬇️https://t.co/2og7obQyIo ⬇️ — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) June 16, 2024

La venezolana, al ser consciente de las intenciones de sus compañeros, decidió pararles los pies: «No me corresponde. No tengo que estar contenta o triste. No tiene nada que ver conmigo, es un tema suyo que yo respeto», comenzó diciendo Fabiola Martínez, en el preciso instante en el que le preguntaron por el comunicado emitido por su ex marido tan solo unos días antes.

Debemos tener en cuenta que la colaboradora de Y ahora Sonsoles hizo público cómo fue la conversación en la que Bertín le confesó su intención de reconocer al hijo que tuvo con Gabriela Guillén: «Fui supernatural, como soy yo. Le dije que respetaba sus decisiones. Poco más». Y añadió: «Es su vida, ahí ni pincho ni corto. Me dijo el comunicado y ya está. Lo que ponía en el comunicado, no hubo nada más al respecto».

Todo se complicó drásticamente cuando una de las tertulianas del programa de Antena 3 quiso preguntar a su compañera las consecuencias que esta situación podría tener en la fundación que la venezolana creó junto a quien fue su marido. Fabiola no tardó en mostrarse de lo más contundente: «Mezcláis las cosas. Ya no sé cómo hacerlo para evitar esto. Hay mucha gente detrás de la fundación, ojalá vieras más allá».

Al ser consciente de que la colaboradora estaba subiendo el tono, Sonsoles Ónega trató de calmar las aguas… aunque no lo consiguió. Fabiola Martínez continuó mostrando su indignación al entremezclar, en cierta manera, lo que está sucediendo con Bertín Osborne con la asociación: «Seguir mezclando la marca con otros temas… Mezclar temas por llenar no me parece bien».

Unas palabras que, como era de esperar, no sentaron para nada bien a Sonsoles Ónega: «Te estás equivocando. Por mi equipo mato. No tengo ningún interés por preguntarte por nada. Lo siento en el alma, lo siento de corazón. Doy la cara por mi equipo hoy, mañana y siempre». Y añadió: «Me duele profundamente. Tengo que sacar la cara por esta cadena, por este programa y por este equipo». Es evidente que la tensión se palpaba en el ambiente, ¡y no es para menos!