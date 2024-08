Ana Terradillos se despide de ‘La mirada crítica’, presenta a sus sustitutos y pone fecha a su vuelta

El viernes 2 de agosto, Ana Terradillos se despidió de los espectadores de La mirada crítica, presentó a los que van a ser sus sustitutos durante un mes y puso fecha a su vuelta tras las vacaciones. Ha sido un año intenso para la comunicadora de Mediaset, en una temporada en la que tuvo que levantar ella sola el formato tras la marcha de Ana Rosa Quintana de las mañanas de Telecinco . Por ello, Terradillos ha decidido ceder la antorcha durante cuatro semanas. Ella misma confesó que volverá al plató el lunes 2 de septiembre. Mientras tanto, serán Jano Mecha y Antonio Teixeira los encargados de conducir el espacio. «No se quejarán eh… menudos dos maromos les he puesto aquí para sustituirme. Oye, el titular es bueno eh: Dos hombres sustituyen a una mujer», dijo la periodista entre risas antes de irse. Eso sí, también hubo espacio para la emoción, sobre todo cuando Jano Mecha se dirigió a la audiencia para halagar a su jefa: «No saben ustedes lo trabajadora que es esta mujer, incansable, inagotable lo que se aprende a su lado. A la vuelta aquí estaremos, de corazón, esperándote. Intentaremos mantenerte el corralito lo mejor posible».

La mirada crítica fue un importante formato que Telecinco emitió entre 1997 y 2009. El programa regresó en septiembre de 2023, esta vez producido por Unicorn Content (TardeAR, Vamos a ver) y con Ana Terradillos como principal presentadora y desde entonces ha sido la opción informativa líder en su franja (de 08:55 a 10:30). La mirada crítica superó, por ejemplo el 10% de cuota de pantalla, por encima de la media de Telecinco este mes. El telonero de Vamos a ver ha llegado a tener picos del 16% de share.

El viernes 2 de agosto de 2023, Terradillo arrancó La mirada crítica dando la noticia: «Buenos días, millones de españoles comienzan hoy sus vacaciones. Entre ellos, la que les habla». Así, la presentadora de Mediaset dio paso a las previsiones que tenía la DGt para ese fin de semana y para ese mes de agosto: más de 3 millones de desplazamientos por carretera y 48 millones, respectivamente.

Jano le preguntó a Terradillos: «¿Qué vas a hacer el lunes?». A lo que ella contestó: «No, ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Cómo me vais a mantener el gallinero tranquilito?». Acto seguido, Mecha dedicó unas palabras de agradecimiento a su jefa en nombre del equipo del formato producido por Unicorn Content.

«Quería darte las gracias de parte de todo el equipo por esta temporada magnífica. No saben lo trabajadora que es esta mujer que tengo al lado. Incansable, inagotable, lo que se aprende a su lado. A la vuelta estaremos esperándote. Intentaremos mantener el corralito tranquilo», prometió el sustituto de Terradillos.

«No se lo van a creer, eh. Pero les voy a echar de menos». ¡Felices vacaciones, @anaterradillos! 😀 #LaMiradaCrítica2A pic.twitter.com/maGe6TT1Jt — La Mirada Crítica (@miradacriticat5) August 2, 2024

¿Cuándo vuelve Terradillos?

Ana Terradillos quiso dejar claro que regresará como presentadora de La mirada crítica el próximo lunes 2 de septiembre. Hay que recordar que los presentadores principales de las cadenas suelen volver todos el mismo día, que es cuando el canal elige para dar el pistoletazo de salida a su parrilla diaria. Es decir, esta fecha sería la elegida por Telecinco para iniciar su nueva temporada televisiva.

La emoción de Terradillos

Para despedirse, la presentadora de La mirada crítica quiso dedicarle unas palabras a sus espectadores. «Hasta aquí hemos llegado y lo hemos hecho gracias a ustedes. Gracias por su confianza, por dejarnos meternos en sus casas para tomarnos el primer café. Gracias por acompañarnos en este reto que comenzó en septiembre».