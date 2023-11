‘La mirada crítica’ desvela la suma que cada español tendrá que pagar por culpa de los pactos de Sánchez con ERC

El martes 14 de noviembre de 2023, en La mirada crítica (Telecinco) se detalló lo que cada español tendrá que pagar por culpa de la amnistía y el perdón de la deuda catalana, unos datos que demuestran la desigualdad a la que nos enfrentan los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. En total, 316 euros es lo que costará a cada ciudadano subsanar la deuda de 15.000 millones de euros de Cataluña. Con este dinero, en España se podrían construir 75 hospitales de la sanidad pública, 600 colegios o construir 11 aves a Extremadura. Por otro lado, con esas cifras se podría aumentar el salario anual a 460.000 médicos, multiplicar por 6,5 el presupuesto de Justicia o hacerse cargo del tratamiento de unos 200.000 pacientes de ELA.

Este viernes, 17 de noviembre dará comienzo el juicio en el Tribunal de cuentas -una institución que también se ha opuesto a la amnistía- sobre la malversación dirigidas hacia Puigdemont, Junqueras y otros muchos independentistas. El objetivo consistiría en conocer la cantidad de dinero público que desviaron para el referéndum ilegal realizado el 1 de octubre y cuánto dinero se utilizó para dar a conocer el proyecto de desconexión de España por parte de Cataluña en el exterior.

La fiscalía reclama 3.400.000 euros para los acusados, mientras que, en el caso de Sociedad Civil Catalana, que ejerce como acción popular, consideraría que la necesidad de una devolución de cinco millones de euros, por parte de los acusados. El problema llega con la ley de amnistía, cuyo objetivo principal el perdón para aquellos delitos de malversación por parte de los responsables de Cataluña tras promover el proceso independista con el dinero público del país.

Todo esto se narró el 14 de noviembre de 2023 en La mirada crítica después de que Ana Terradillos diese paso a su compañero de programa, Antonio Texeira, quién explicó que: «El articulo 8 trata la Ley de la Amnistía regulando los efectos de sobre la responsabilidad civil y contable… anulando los trámites que se estén realizando por parte del Tribunal de cuentas en cualquier fase de todo el proceso”.

La verdadera desigualdad

El programa dio datos de lo que se podría hacer con el dinero de la deuda catalana se pretende perdonar y los resultados solo demuestran la desigualdad que va a suponer la ley de amnistía para todos los españoles. Con esos 15.000 millones en España se podrían construir 75 hospitales de la sanidad pública, 600 colegios o construir 11 aves a Extremadura. Por otro lado, con esas cifras se podría aumentar el salario anual a 460.000 médicos o multiplicar por 6,5 el presupuesto de Justicia.

Por otro lado, con el dinero que se le perdonará a Cataluña se podría pagar el comedor a cuatro millones de niños que lo necesiten o hacerse cargo del tratamiento de unos 200.000 pacientes de ELA. Además, esos 15.000 millones serán pagados por los españoles, a los que les corresponderá a cada uno un total de 316 euros.

La Ley de Amnistía incluye los delitos de terrorismo

La Ley de Amnistía pactada por Pedro Sánchez con los partidos separatistas para su investidura abarca los delitos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, relacionados con los referéndum ilegales de 2014 y 2017, así como «acciones cometidas entre estas fechas, aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración». Entre ellos, la ley supone -como avanzó OKDIARIO- el borrado de los delitos de terrorismo, siempre y cuando no haya recaído sentencia firme, algo que no ocurre en la actualidad. Cabe recordar que, el pasado 3 de noviembre, la Audiencia Nacional envió a juicio a los 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo, por lo que no hay aún sentencia.