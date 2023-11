Cuándo es la investidura de Pedro Sánchez: fechas y horario

Los días 15 y 16 de noviembre son las fechas previstas para el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, según informan fuentes socialistas. Tras firmar el pacto por parte de PSOE y Junts, los siete diputados del partido del ex president Carles Puigdemont darán su apoyo a líder socialista. Este acuerdo, condición imprescindible para que saliera adelante la investidura, ha despejado la vía para que se celebre el debate correspondiente en el Congreso de los Diputados.

Para confirmar que el miércoles y jueves de la próxima semana será el debate hay que esperar a la comunicación oficial de la presidenta de la cámara, Francina Armengol (PSOE). En todo caso, tras dialogar con el jefe del Ejecutivo en funciones y candidato de los socialistas, Pedro Sánchez, fuentes del PSOE apuntan al 15 y 16 de noviembre.

Qué día es la investidura de Pedro Sánchez

En principio dentro de una semana, el martes 15 y el miércoles 16, se celebrará la votación tras las intervenciones de los portavoces parlamentarios en una sesión que empezará por la mañana pero que se alargará hasta la tarde. No obstante, para confirmar el día de la investidura de Pedro Sánchez los socialistas han de atar el voto favorable de los diputados del PNV, ya que es el único partido de los que necesita Sánchez su sí que no ha comunicado públicamente su voto. Tras presentar el acuerdo que ha firmado con Junts, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha comentado en rueda de prensa que si el pacto con el PNV no se ha cerrado ya, «estará a punto de cerrarse».

Cuántos votos necesita Pedro Sánchez

El Congreso de los Diputados está formado por 350 diputados o escaños. Por tanto, en primer lugar, para lograr la necesaria mayoría absoluta se debe contar con al menos 176 votos a favor, esto es, la mitad más uno de los votos. Si Pedro Sánchez no es investido presidente del Gobierno en primera votación, se pasa a la mayoría simple, o lo que es igual, más síes que noes.

Cuántos votos tendrá Sánchez en la investidura

Por tanto, el actual inquilino del Palacio de La Moncloa necesita sumar a los 121 escaños seguros de su partido los de partidos tales como Sumar, ERC, Junts, PNV y BNG. A los 121 del PSOE puede sumar los 31 escaños de Sumar, los 7 de ERC, los 6 de Bildu, 5 del PNV, uno del BNG y los 7 diputados de Junts. Por tanto previsiblemente Pedro Sánchez revalidaría el Gobierno con 178 apoyos.

Cómo será la investidura

En todo caso, la sesión de investidura promete ser una jornada parlamentaria de infarto. Días antes se debería llevar al registro el texto de la proposición de ley sobre la amnistía que ha pactado el PSOE con Junts. En los últimos días las calles de Madrid se han encendido con protestas masivas noche tras noche en Ferraz y este fin de semana también habrá concentraciones contra ese pacto de investidura en multitud de ciudades de España.