Jorge Javier Vázquez no fue la primera opción para presentar ‘Gran Hermano’: ¿quién rechazó la oferta?

La nueva temporada televisiva ha llegado pisando fuerte a Mediaset España. El grupo de comunicación se ha encargado de hacerle la vuelta a la rutina más llevadera a sus espectadores. Por ello, el público no solo ha tenido la oportunidad de ver el estreno de nuevas apuestas como Babylon Show, programa presentado por Carlos Latre, también ha sido testigos del regreso de uno de sus realities más vistos: Gran Hermano. El popular show televisivo ha vuelto a la cadena tras años de ausencia y lo ha hecho de la mano de nuevos participantes. Un aventura muy esperada donde Jorge Javier Vázquez ha sido el elegido para capitanear las galas de los jueves.

Una apuesta muy acertada por parte del grupo de comunicación, y las cifras de audiencia lo reflejan muy bien, Pues, tal y como quedó estipulado, en su estreno el programa cosechó un 17,4 % de cuota de pantalla, 1.053.000 espectadores y casi 3 millones de espectadores únicos. Datos al alcance de unos pocos y que reflejaron a la perfección las ganas que tenía la audiencia de volver a presenciar los dramas de los habitantes de Guadalix de la Sierra.

Pero, y aunque el estreno ha sido todo un éxito, se ha revelado que el comunicador catalán no fue la primera opción para la cadena privada. Al parecer, la organización tuvo en mente a otra presentadora para dirigir el formato, pero rechazó la oferta.

En una entrevista para El Televisero, Mercedes Milá confesó que se pusieron en contacto con ella para presentar la nueva edición de Gran Hermano. La comunicadora fue al FesTVal para entregarle un premio al propio Jorge Javier Vázquez, por la edición de Supervivientes 2024, y fue allí donde le preguntaron si echaba de menos el formato de Telecinco.

«Yo ya no lo echo de menos, de verdad. Si hubiera querido, lo habría presentado», confesó al medio. «Yo te digo que sí, que me lo ofrecieron. Que se lo agradecí muchísimo a Jaime Guerra y a Alessandro Salem, el CEO de Mediaset. Se lo agradecí mucho porque fue una cosa de corazón», ha revelado. Pero, aunque no ha querido volver a presentar el espacio de la cadena, no ha cerrado la puerta a querer hacerlo en un futuro.

«Nunca me oirás decir nada definitivamente», afirmó. Asimismo, la presentadora ha querido poner un ejemplo y ha señalado cómo podría volver a dirigir una gala del reality. «Imagínate si un día me dicen: ‘Presenta esta noche Gran Hermano porque nos hemos quedado sin nadie y lo tienes que hacer’. Pues a lo mejor me atrevería y lo haría, pero, en principio, ese programa ya está en mi vida atrás», señaló.

Como los fieles seguidores de Gran Hermano sabrán, Mercedes Milá ha sido la encargada de dirigir el reality desde sus inicios en la parrilla televisiva española. Tras 15 ediciones a sus espaldas, la comunicadora de 73 años se despidió del público en el 2016. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez tomó su relevo como presentador.