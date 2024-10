Ana Rosa Quintana carga contra Yolanda Díaz y Errejón: «Todos lo sabían, callaron y mintieron»

El lunes 29 de octubre, Ana Rosa Quintana cargó como nunca antes contra Podemos, Sumar y el PSOE por el escándalo de Íñigo Errejón, el ex político acusado de abusos sexuales. En un editorial sin precedentes en TardeAR, la presentadora dejó claro que: «Todos sabían todo. Todos callaron, Todos mintieron, Todos miraron para otro lado. Errejón ha desvelado que en realidad, él y todos son actores de un gran teatro. Errejón confesó en su comunicado de renuncia que había llegado al límite de la contradicción entre persona y personaje. Ahora sabemos que todos son personajes. Dicen que para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada. Pero al final, los buenos no eran tan buenos». Quintana no ha tenido piedad ni con el ex portavoz de Sumar ni con su partido o sus socios. En el programa de Telecinco también se ha cargado especialmente contra Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, quien tras dar una rueda de prensa, lo único que ha hecho, según la comunicadora de Mediaset, ha sido echar “balones fuera sobre si alguien va a asumir responsabilidades por lo ocurrido».

Íñigo Errejón, cofundador de Podemos en 2014 y ahora ex portavoz de Sumar, continúa siendo objeto de intenso debate público. Los presuntos abusos que se le atribuyen han desencadenado numerosos testimonios adicionales sobre supuestas agresiones, con mujeres que denuncian en redes sociales situaciones comprometedoras vinculadas al político. La periodista Cristina Fallarás fue la que destapó en redes sociales varios testimonios de presuntas víctimas, incluyendo la de la actriz Elisa Mouliaá, la única que, de momento, ha denunciado a Errejón.

El editorial de Ana Rosa Quintana

El lunes 28 de octubre, Ana Rosa Quintana abrió TardeAR (Telecinco) con un editorial dedicado al escándalo y dirigido contra toda la cúpula política del gobierno de Pedro Sánchez y sus socios. «Rejonazo al núcleo irradiador de la nueva política. Resultó que todo era mentira. La mujer que ha denunciado a Íñigo Errejón, el día de la presunta agresión sexual le dijo: Íñigo, solo sí es sí, parece mentira. Esta frase resume todo lo que ha pasado con esa nueva política. Todo era mentira. Vamos a contar mentiras. Errejón, 2016: No hace falta una violación espectacular para que nos indignemos. Nos comprometemos con el feminismo. Tralará. Pablo Iglesias, 2015: Los políticos que viven en chalets no saben lo que pasa fuera. Tralará. 23 de septiembre de 2020. El diputado socialista Tito Berni se va a un prostíbulo de fiesta horas después de que el PSOE condene la prostitución en el Congreso. Tralará. Febrero de 2024, Pedro Sánchez niega conocer las actividades supuestamente ilegales de Ábalos pero lo cesa. Hoy preguntan a Sánchez en La India si conoce al comisionista Aldama, que está en prisión y lo niega mientras los vemos juntos en una foto».

Ana Rosa ha continuado asegurando que: «El Gobierno más feminista de la historia tenía un ministro cuyo escolta, hermano de Aldama, realizó una transferencia con el concepto: prostitutas. Y el Ministerio del Interior no sabía nada. Tralará. Sumar y Más Madrid aseguran que se enteraron por Twitter del comportamiento de Errejón con una mujer en Castellón».

Quintana ha sido especialmente dura con Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, y con Podemos: «Hoy, Podemos asegura que trasladó a Yolanda Díaz en 2023 la denuncia de esta mujer, pero Yolanda lo nombró portavoz. Y Podemos tampoco hizo nada. Tania Sánchez admite que no quisieron dar importancia a la denuncia porque les valía la pena al ser un gran valor político. Todos sabían todo. Todos callaron, todos mintieron, todos miraron para otro lado. Errejón ha desvelado que en realidad, él y todos son actores de un gran teatro. Errejón confesó en su comunicado de renuncia que había llegado al límite de la contradicción entre persona y personaje. Ahora sabemos que todos son personajes. Dicen que para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada. Pero al final, los buenos no eran tan buenos».

Más tarde, durante la rueda de prensa que Yolanda Díaz celebró para hablar de Íñigo Errejón y en la que no supo defender su postura, Ana Rosa dijo: «Balones fuera sobre si alguien va a asumir responsabilidades por lo ocurrido»

La presentadora de TardeAR ha aprovechado también para hacer referencia a esos «cursillos que dicen ahora que van a hacer todos los miembros de Sumar. En serio. ¡No hace falta un cursillo para saber lo que está bien y lo que está mal! Lo que sirve es actuar si tienes alguna sospecha. Si ha saltado la chispa, si hay crisis, no cojas el avión para irte a Colombia cinco días y haz esto al día siguiente».