Las fotos y los audios desvelados por OKDIARIO de las conversaciones Bárbara Rey y Juan Carlos I siguen dando mucho que hablar por la especial importancia que tienen, motivo por el que Y ahora Sonsoles ha querido seguir indagando en las posibles aventuras extramatrimoniales del ahora rey emérito. En el programa han querido recordar la figura de Nadiuska, una de las actrices que saltó a la fama en la llamada época del ‘destape’, donde también triunfó la propia Bárbara. Ella también fue relacionada con el entonces monarca, pero en ningún momento se ha podido confirmar, algo que la actriz no podrá hacer debido a que vive en un centro psiquiátrico desde hace años bajo la supervisión de los médicos después de ser diagnosticada de esquizofrenia. Sobre esta relación se habló en el programa, pero ha habido un colaborador que ha provocado el enfado de Sonsoles Ónega y ella se lo ha dejado claro antes las cámaras.

Valeria Vegas, escritora de libros como Grandes actrices del cine español o ¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno, que sirvieron para que Javier Calvo y Javier Ambrossi creasen la serie sobre el mítico personaje televisivo, también ha investigado sobre la vida de la actriz. Vegas está detrás del guion del documental El enigma Nadiuska, que está disponible en Atresplayer y que cuenta la complicada vida que ha tenido la actriz alemana fue una estrella en el cine de los años 70 en España, pero no pudo reconducir su carrera desde que el cine del destape cayó en desgracia tras una ley del Gobierno socialista. Fue entonces cuando comenzó su declive, pero durante sus años de mayor popularidad fue considerada una de las mujeres más atractivas de nuestro país, por lo que se ha rumoreado en muchas ocasiones que pudiera tener algún affaire con el entonces rey.

Pese a que no hay pruebas de esta posible relación, Valeria Vegas ha apuntado un detalle interesante: «Me consta que Bárbara sabe que Nadiuska estuvo con el rey porque le dio un dato que solo puedes saberlo si has estado…». Para guardar el secreto, la escritora y periodista ha querido contarle al oído de qué se trata, algo que Sonsoles ha querido explicar diciendo que se trata de «una marca en el cuerpo de la que solo puede hablar quien la ha visto».

Nacho Gay, colaborador del programa de Antena 3 y periodista del corazón, ha querido apuntas que esa marca podría no se tan secreta. «Hay que decir que esa marca la conocen muchas mujeres. Por tanto, se lo podrían haber contado unas a otras», una frase que no ha gustado a Ónega.

La respuesta de la presentadora de Y ahora Sonsoles ha sido contundente: «¿Te das cuenta? Seguimos dudando del relato… Se sigue dudando del relato. ¡Qué pesado!».

La actual vida de Nadiuska

En los años 80 intentó recuperar su carrera hacia otro tipo de cine, pero los papeles no llegaban y por eso decidió comenzar una serie de inversiones que no salieron bien. Sus problemas de dinero se convirtieron en noticia en la prensa rosa de la época, pero durante los años 90 desapareció de los medios hasta que unas fotos publicadas en las que aparecía mucho estropeada y desorientada por las calles de Madrid la pusieron de nuevo en el foco.

De nuevo volvió a caer en el olvido hasta que fue rescatada por el ayuntamiento de Alcolea del Pinar, un pequeño pueblo de Guadalajara, donde fue encontrada durmiendo en una cueva. Desde entonces ha ido pasando por varios centros psiquiátricos después de ser diagnósticada de esquizofrenia, por lo que ahora vive completamente ajena a los medios y a los que se comenta sobre ella.