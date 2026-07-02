Iker Jiménez y Carmen Porter despiden la temporada más exitosa de la historia de ‘Horizonte’

Ayer miércoles 1 de julio, Iker Jiménez y Carmen Porter se despidieron de los espectadores para iniciar sus vacaciones estivales hasta el inicio de la próxima temporada. Ambos presentadores pusieron el broche de oro al mejor curso televisivo de la historia de Horizonte: la edición de access prime time es el programa más visto de la cadena (7,8% y 953.000), mientras que su versión en prime time (9,6% y 671.000), además de situarse como el programa con mejor cuota de pantalla de Cuatro, ha registrado su mejor temporada histórica en share y la segunda más vista desde su estreno en 2020.

Esta semana informábamos de que el domingo 28 sucedió un hito histórico en TV. Y es que, ese día, Cuatro ganó en audiencia a su hermana mayor en Mediaset España. Telecinco. Y es que la segunda cadena de la compañía lleva meses imponiéndose a sus competidores y gran parte de este éxito se debe al hacer de Iker Jiménez y Carmen Porter al frente de Horizonte (en el access de lunes a miércoles y en prime time los jueves) y de Cuarto Milenio (los domingos en prime time).

‘Horizonte’ en ‘access prime time’

Desde el inicio de sus emisiones en access prime time el pasado 26 de enero, Horizonte ha obtenido una media del 7,8% de share y 953.000 espectadores. Supera en su franja a su rival (6,5%) y en TC (8,8% vs. 6%), con especial incidencia entre los públicos entre 45 y 54 años (8,2%) y entre 55 y 64 años (10,4%). Por mercados regionales, supera la media obtenida a nivel nacional en Asturias (12,4%), Castilla la Mancha (11,7%), Baleares (10,3%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,7%), Andalucía (9,1%) ‘Resto’ (9,6%).

La evolución al alza en sus audiencias ha culminado con su récord mensual en cuota de pantalla en junio (9,2%), con la mayor ventaja sobre su competidor directo (+3,2 puntos). Además, la entrega emitida el pasado 22 de junio ha sido la más vista y con mejor share de la temporada (1.338.000 y 11,6%).

‘Horizonte’ en ‘prime time’

Las entregas de Horizonte en prime time han firmado una media del 9,6% de share y 671.000 espectadores, lo que supone el mejor share de su historia y el segundo dato más alto en espectadores desde su estreno en 2020. Se convierte, además, en el programa con mejor share de Cuatro.

Todas las entregas de Horizonte en prime time han superado a su directo competidor, al que duplica en su horario de emisión (4,6%) con la mayor ventaja de su historia (+5 puntos). También le duplica en TC (11,8% vs. 4,6%), con una distancia de 7,2 puntos. Destaca entre los públicos de 55 a 64 años (12%), target en el que se sitúa como la opción más vista entre todas las cadenas, y entre 45 y 54 años (11,3%). Por mercados regionales, es líder absoluto en Baleares (14,8%) y Asturias (13,1%) y también supera su media de share en Castilla la Mancha (15,9%), Aragón y Andalucía (ambas con un 11,1%), Murcia (11%), Canarias (10,9%), Madrid (10,3%) y en el denominado ‘Resto’ (10,4%).

Las ediciones en prime time también han experimentado una marcada evolución ascendente durante esta temporada y en junio han registrado el mes más visto de su historia (786.000). Además, la entrega emitida el pasado 4 de junio fue la más vista de la temporada (1.027.000).

Horizonte continuará en emisión la próxima semana conducido puntualmente por Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero.