Nadie en la ingeniería moderna ha conseguido mejorar lo que alguien inventó hace 2.000 años para enfriar casas en el desierto sin electricidad

Cuando llega el verano ocurre algo que ya nos resulta evidente y es cuanto más calor hace, más dependemos del aire acondicionado y más electricidad consumimos. Es algo que no nos gusta demasiado, pero aún así, no siempre nos paramos a pensar que hubo gente viviendo en condiciones mucho más duras sin nada de eso, sin enchufes, sin máquinas, y sin ese botón que hoy damos por hecho.

En pleno desierto, con temperaturas que hoy nos parecerían difíciles de aguantar, ya existían casas en las que se podía estar dentro sin sensación de asfixia constante durante horas. No era magia y tampoco tecnología avanzada ni nada parecido a lo que entendemos hoy por innovación. Era otra forma de entender cómo funciona el aire, el calor y, sobre todo, cómo se comporta una vivienda cuando está bien pensada desde el principio.

El invento de hace 2.000 años para enfriar casas en el desierto

Hace más de dos mil años, en lo que hoy es Irán, surgió una idea que en realidad no pretendía revolucionar nada. Simplemente resolver un problema muy básico: cómo sobrevivir al calor día tras día sin depender de nada externo. De ahí nacieron las torres de viento, conocidas como badgir, que con el tiempo se fueron perfeccionando según la zona, el tipo de construcción y hasta la dirección habitual del viento en cada región. Hoy todavía se pueden ver en lugares como Yazd. No como piezas de museo, sino integradas en edificios reales, formando parte de la vida cotidiana y funcionando.

No enfría el aire, pero cambia la sensación

El badgir no funciona como un aire acondicionado ya que no baja la temperatura de golpe ni permite elegir grados exactos con precisión. Evidentemente no tiene control remoto, ni ajustes, ni nada parecido a lo que estamos acostumbrados pero lo que hace es algo más simple, y también más constante ya que mueve el aire de forma continua, casi sin que se note el proceso en sí.

En la parte superior de la torre hay aberturas orientadas hacia diferentes direcciones. Cuando entra el viento, se canaliza hacia el interior. Al mismo tiempo, el aire caliente acumulado dentro sube y sale. No es un sistema perfecto, ni busca serlo, pero crea una corriente continua que permite refrescar el ambiente.

El detalle que marca la diferencia

En muchos casos, además, el sistema se combinaba con agua. No de forma sofisticada, ni con mecanismos complicados ni soluciones técnicas difíciles de mantener. El aire pasaba por zonas más frescas, a veces cerca de pequeños estanques o depósitos. Ahí perdía algo de calor, suficiente como para que el cambio se percibiera. De este modo, ese pequeño descenso, sumado a la ventilación constante, hacía que el interior fuese más llevadero durante las horas más duras del día, que son precisamente las que más cuestan.

Nada de esto iba por separado

El badgir además no era un invento aislado sino que formaba parte de un conjunto mucho más amplio que tenía sentido en su totalidad. Las casas estaban pensadas para eso desde el inicio. Muros gruesos de adobe o ladrillo, que absorbían el calor durante el día y lo liberaban poco a poco por la noche. Patios interiores que protegían del sol directo durante buena parte del día. y ventanas pequeñas. Y todo estaba conectado. Por eso, cuando hoy se intenta copiar la idea sin el resto del contexto, no siempre funciona igual de bien.

Por qué vuelve ahora

Durante años, este tipo de soluciones quedaron en segundo plano, ya que el aire acondicionado lo resolvía todo de forma rápida, directa y sin demasiadas complicaciones para el usuario. Pero el problema es que ese todo tiene un coste. Y cada verano se nota más, tanto en la factura como en la presión sobre los sistemas eléctricos.

En ese escenario, mirar atrás empieza a tener sentido, aunque es importante dejar claro que el badgir no sirve para cualquier sitio ni para cualquier clima. Tiene sus limitaciones y no es una solución universal dado que funciona bien en climas secos. Donde hay diferencia de temperatura y el aire no está cargado de humedad, que es donde realmente se aprovecha su potencial mientras que en zonas tropicales o muy húmedas, pierde eficacia. El aire no se enfría igual y la sensación cambia bastante. Por eso nadie lo plantea como sustituto directo del aire acondicionado.

Entonces, ¿para qué sirve hoy?

Sobre todo, como complemento. Como una forma de reducir la necesidad de sistemas eléctricos, no de eliminarlos por completo ni de sustituirlos en todos los casos. Algunos edificios modernos ya están recuperando esta idea, adaptándola con materiales actuales y combinándola con otras soluciones más recientes.

Y quizá lo más llamativo es que, con todo lo que ha avanzado la ingeniería, no se haya encontrado algo claramente mejor para ciertas condiciones muy concretas. No porque esto sea perfecto, sino porque encaja muy bien en su contexto, que al final es lo que importa en este tipo de soluciones.