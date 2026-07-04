Ni en la puerta del frigorífico ni con la tapa hacia arriba: esta es la forma correcta de conservar los huevos

Los huevos suelen estar guardados siempre en la nevera sin que lo pensemos o sin que de hecho, lo cuestionemos. Nada más llegar del supermercado solemos abrir la nevera y ponerlos dentro, muchas veces en la puerta, porque es lo más a mano o porque el propio frigorífico trae ese hueco pensado para ello. Es un gesto automático, como tantos otros en la cocina y que además, se suma a otros hábitos que se repiten casi por costumbre, como lavarlos también nada más llegar a casa o cambiar su envase por otro más cómodo.

El problema es que, aunque no pase nada a corto plazo, esos pequeños detalles sí influyen en cómo se conservan. El huevo es un producto más sensible de lo que parece y depende bastante de factores como la temperatura o la manipulación. No es algo que se note de un día para otro, pero con el paso del tiempo sí acaba marcando diferencias en la frescura. Por eso, cuando se revisan las recomendaciones de los expertos, lo que aparece no son grandes cambios, sino ajustes muy concretos o cosas sencillas, pero que chocan con lo que hace mucha gente en casa o lo que de hecho, pensamos que es lo normal. Y a partir de ahí, hay varios puntos clave que conviene tener claros si se quiere conservar mejor los huevos.

Esta es la forma correcta de conservar los huevos

Puede parecer contradictorio, pero ese compartimento que muchas neveras incluyen en la puerta no es el mejor lugar para los huevos. De hecho, es justo lo contrario si tenemos en cuenta que es la zona que más cambios de temperatura sufre a lo largo del día, porque cada vez que se abre el frigorífico queda expuesta al aire exterior, de modo que ese vaivén térmico que se produce no es algo preocupante a nivel de cambio de temperatura pero como es constante sí que puede ser algo malo en alimentos como los huevos, ya que esa falta de estabilidad termina pasando factura. No se estropean de inmediato, pero pierden frescura antes de lo que deberían. Por eso, la recomendación es bastante clara: mejor en una balda interior. Ahí la temperatura se mantiene más constante y el producto está menos expuesto. No es más complicado, simplemente menos evidente que usar la puerta.

Lavarlos antes de guardarlos no los hace más seguros

Otro hábito muy extendido es lavar los huevos al llegar a casa. La lógica parece sencilla ya que solemos pensar que si están limpios, mejor. Pero en este caso ocurre lo contrario. La cáscara tiene una especie de película natural que actúa como protección frente a bacterias, aunque no se vea. Al entrar en contacto con el agua, esa capa desaparece. Y lo que queda es una superficie más expuesta, con los poros abiertos así que a partir de ahí, el huevo pierde parte de su defensa natural y es más vulnerable a contaminaciones. Si hay suciedad, lo más recomendable es retirarla en seco sin agua. Puede sonar extraño, pero es lo que se aconseja. Lavarlos sólo tendría sentido justo antes de cocinarlos, no antes de guardarlos.

La posición también influye, aunque casi nadie se fije

Este es uno de los detalles menos conocidos ya que no suele mirarse cómo se colocan los huevos en el envase, pero sí tiene cierta importancia. Cada huevo tiene un extremo más ancho y otro más estrecho, y no es indiferente cuál queda arriba. En la parte más ancha hay una pequeña cámara de aire. Si se coloca esa zona hacia arriba y la punta hacia abajo, el huevo mantiene mejor su estructura interna. La yema se queda más centrada y el proceso de envejecimiento es más lento. No es un cambio radical, pero suma. Y es fácil de aplicar. Basta con fijarse un poco al colocarlos, algo que normalmente no se hace.

Huevos con grietas y un truco poco conocido

Cuando un huevo tiene una grieta, por pequeña que sea, deja de estar protegido. Aunque no pierda líquido, esa fisura ya permite la entrada de bacterias. Por eso no es recomendable guardarlo con el resto como si nada sino que lo mejor en esos casos es consumirlo cuanto antes y siempre bien cocinado. Guardarlo en la nevera no soluciona el problema, sólo lo retrasa.

Y por último hay un truco que no todo el mundo conoce y es aplicar una capa muy fina de aceite sobre la cáscara. Esto crea una barrera artificial que ayuda a conservarlos mejor fuera del frigorífico, porque reduce la pérdida de humedad y bloquea la entrada de aire. No es algo que sustituya la refrigeración habitual, pero en determinadas situaciones puede ser útil. En cualquier caso, lo más importante sigue siendo lo básico: evitar cambios de temperatura, no lavar los huevos antes de tiempo y colocarlos correctamente.