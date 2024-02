El truco más sencillo con el que sabrás si tu nevera está en buenas condiciones

La avería de la nevera no es solo un problema menor; se convierte en una tarea abrumadora que altera la rutina diaria. Este electrodoméstico es crucial para preservar alimentos frescos y mantener la cadena de frío de productos perecederos.

Por este motivo, cuando deja de funcionar, es fundamental buscar una solución urgente, ya que la falta de refrigeración puede ocasionar desperdicio de alimentos y afectar la salud. Teniendo esto en cuenta, es de especial interés conocer este truco para verificar si tu nevera está funcionando adecuadamente.

¿La nevera funciona correctamente? Así puedes averiguarlo

Para comprobar si la puerta de la nevera está sellada correctamente, puedes usar un folio de papel. Coloca una parte del folio dentro del frigorífico y deja la otra parte en el exterior. Después de cerrar la puerta, intenta tirar del folio. Si sale fácilmente, es probable que la nevera no esté sellando correctamente, lo que indica que es necesario revisar las gomas de la puerta. Por otro lado, si el folio no puede salir, significa que la puerta de la nevera cierra correctamente y no estás desperdiciando energía.

Cómo prolongar su vida útil

El funcionamiento eficiente de tu frigorífico y la reducción del consumo energético pueden lograrse mediante varios consejos prácticos.

Para empezar, organiza el interior de tu nevera de manera ordenada. Esto no solo facilitará la ubicación de los alimentos, sino que también mejorará la circulación del aire frío, contribuyendo así a mantener una temperatura más constante.

Además, no descuides el mantenimiento regular de tu electrodoméstico. Limpia periódicamente las bobinas del condensador y el sistema de drenaje para evitar la acumulación de polvo, lo cual podría dificultar la disipación del calor y aumentar la carga de trabajo de tu nevera.

Es crucial también ajustar adecuadamente la temperatura de este electrodoméstico. Se recomienda mantener un rango de 3 a 5 grados para el compartimento principal y alrededor de -18 grados para el congelador, asegurando así un rendimiento óptimo.

Otro aspecto importante es el llenado estratégico de tu nevera. Mantenla bien abastecida, pero evita saturar las salidas de aire, ya que los alimentos pueden actuar como aislantes y dificultar la eficiencia del enfriamiento.

Por último, no te olvides de revisar regularmente los sellos de goma alrededor de las puertas. Además del truco del folio, esta práctica te ayudará a detectar grietas o desgaste que podrían comprometer el sellado hermético de tu frigorífico.

Siguiendo estos consejos y manteniendo una rutina de cuidado constante, no solo mejorarás la eficiencia energética de tu frigorífico, sino que también prolongarás su vida útil y reducirás tu huella ambiental.

Cómo ordenar el frigorífico: las claves

Para mantener la eficiencia del frigorífico y la frescura de los alimentos, es esencial comprender cómo organizar y almacenar los diferentes tipos de productos.

Comenzando por la organización interna, distribuir adecuadamente los alimentos dentro del frigorífico facilita su acceso y reduce el tiempo de exposición de la puerta abierta, lo que ayuda a conservar la temperatura interior.

En las baldas superiores y la puerta, es recomendable colocar aquellos alimentos que requieren menos refrigeración, como bebidas, salsas, mermeladas o sobras de comidas cocinadas, así como huevos.

En las baldas intermedias, es recomendable almacenar productos lácteos, como quesos y yogures, junto con embutidos y otros alimentos que no necesitan temperaturas extremadamente bajas.

En las baldas inferiores, donde la temperatura es más baja, lo más apropiado es guardar productos frescos como carne y pescado. Los cajones, con una temperatura ligeramente más alta, son perfectos para almacenar frutas y verduras, ya que proporcionan el entorno adecuado para su conservación.

Los cajones especiales, a menudo diseñados para mantener una temperatura y humedad específicas, son ideales para conservar carne y pescado frescos por más tiempo.

Además, es importante conocer qué alimentos no deben guardarse en el frigorífico para evitar alteraciones en su textura y sabor. Por ejemplo, el pan, la miel y el queso curado se conservan mejor fuera de la nevera.

Es crucial también aprender a conservar adecuadamente los fiambres en la nevera para mantener su frescura y sabor. Los embutidos cocidos deben guardarse en recipientes herméticos, mientras que los embutidos curados pueden mantenerse fuera del frigorífico en un lugar fresco y oscuro.

Por último, para mantener tu nevera fresca y libre de malos olores, es importante realizar una limpieza regular de las paredes interiores. Una forma efectiva de hacerlo es utilizando bicarbonato de sodio.

Para comenzar, mezcla 3 cucharadas de bicarbonato de sodio con 2 tazas de agua tibia en un recipiente hondo. Una vez que el bicarbonato se haya disuelto por completo en el agua, sumerge una esponja en la solución y utiliza esta mezcla para limpiar las paredes y compartimentos del frigorífico.

Después de aplicar la solución, deja que actúe durante unos 5 minutos para permitir que el bicarbonato penetre y neutralice los olores. Luego, utiliza un paño absorbente limpio para eliminar la solución y cualquier residuo restante.