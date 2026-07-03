El lema de vida de Clint Eastwood: «La autoestima conduce a la autodisciplina, cuando los dos están firmemente en su haber, eso es poder real»

A sus 96 años, Clint Eastwood está oficialmente retirado del cine. El actor y director es un ícono viviente del séptimo arte y quizás una de las últimas leyendas que quedan de ese cine de un Hollywood otrora ajeno a los algoritmos y al abuso desmedido de secuelas, reboots y remakes. Y es que, a pesar de no poder ver otra producción conducida por su polivalente mirada como narrador, la herencia cultural y fílmica del dos veces ganador del Oscar prevalecerá en la cultura popular, representando una figura referencial inagotable que no sólo nos ha regalado auténticas obras maestras, sino también reflexiones memorables sobre la vida.

Hace algunos días recordábamos su conocida sentencia sobre las diferencias en la concepción artística entre Norteamérica y Europa, alegando que en su continente no existían muchas «formas de arte originales». El western es una de las pocas expresiones de género fundamentalmente americanas y el nombre del último llanero solitario de la industria no puede desligarse de él. Sin embargo, las palabras que queremos compartir hoy forman parte de un discurso pronunciado en la graduación de la Universidad del Sur de California en 2007, cuando la institución le otorgó un Doctorado Honoris Causa en Letras Humanas y el Premio al Alumno Honorario de la Escuela de Artes Cinematográficas, reconociendo su brillante trayectoria en el cine.

Su pensamiento, habla del respeto y del valor del esfuerzo. Dos conceptos clave para entender su longeva carrera como actor y director. Eastwood sabe a la perfección que el trabajo duro es imprescindible a la hora de vertebrar una filmografía a largo plazo y por eso, en dicho contexto académico, el autor quiso resaltar esas actitudes como «el verdadero poder».

Clint Eastwood: talento, disciplina y esfuerzo

La cita textual de Eastwood es la siguiente: «Respeta tus esfuerzos, respétate a ti mismo. La autoestima conduce a la autodisciplina. Cuando los dos están firmemente en su haber, eso es poder real».

Con los años, el director de Million Dollar Baby (2004) profundizó en su mensaje. Eastwood trasladó la reflexión a los peligros del ego y al control del poder, popularizando la expresión «no dejar entrar al viejo». Para él, envejecer o rendirse no es una cuestión de años, sino de actitud.

Su última película está disponible en HBO Max

Sin contar el impacto de Richard Jewell (2019), la etapa final de Eastwood ha ido depauperando poco a poco su filmografía. Ni Sully (2016), ni Mula (2018), ni 15:17 Tren a París (2018), ni Cry Macho (2021) consiguieron emular a sus obras destacadas.

Eso sí, Jurado Nº 2, su última película como director, sorprendió a todo el mundo. Fue el último vestigio de un cineasta irrepetible y de una concepción clásica del audiovisual ahogada entre las imperiosas tendencias de una industria que ya no puede tomarse con cierta calma la narración de sus historias.