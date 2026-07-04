Jodie Foster cuestiona la autenticidad del último éxito taquillero de Brad Pitt: «Pienso que la hizo la inteligencia artificial»

El uso de la inteligencia artificial en el arte representa uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Algunos ven al algoritmo un atajo increíble para abaratar costes e impulsar la creatividad de los artistas y, otros, simplemente la perciben como una amenaza incapaz de crear algo genuino y original. Por ejemplo, Spielberg cree que no debe ser «la última palabra» en nada creativo. A pesar de todo esto, lo que parece innegable es que su aplicación ha llegado para quedarse, hasta el punto de ser testigos de cómo cada vez nos cuesta más distinguir el trabajo de las personas del de la IA. En una reciente entrevista, Jodie Foster ha abordado el tema, cuestionando el trabajo humano en F1, la última película de Brad Pitt.

La ganadora de dos premios de la Academia lleva trabajando en la industria audiovisual desde hace más de medio siglo. Y ella, al igual que tantos otros intérpretes de su generación, es una mirada capaz de atestiguar la transformación de Hollywood y la forma de hacer películas. Porque recordemos que, aparte de ser una actriz reconocida en todo el mundo, Foster también se ha sentado en la silla de director en producciones valoradas como El pequeño Tate (1991) o Money Monster (2016). En una reciente charla en el Aspen Ideas Festival, en colaboración con The Atlantic, la estrella ha debatido sobre los temas urgentes de la actualidad y de cómo puede verse el futuro de un mercado del entretenimiento anclado en estos instantes a un estado de incertidumbre total.

Jodie Foster es escéptica con la creación de ‘F1’: «Parece IA»

Hablar de la aplicación de la IA en el cine de primer nivel no es ninguna tontería. En The Brutalist mejoraron el acento húngaro de Adrien Brody y Felicity Jones y en A Complete Unknown de Timothée Chalamet se utilizó dicho recurso para modificar varios elementos de la época y varios vehículos. Por ello, tampoco resulta extraño que alguien como Jodie Foster vea F1 y piense que está creada en parte con inteligencia artificial. Aunque la actriz de Taxi Driver (1979) aseguró que sus palabras no se debían tomar como un desprecio.

«No lo digo con desdén, ¿cómo podría? Esta película recaudó millones de dólares. Pero veo una película como F1 y pienso: Fue creada por IA», explicaba Foster en el certamen, en unas palabras recogidas por Vanity Fair.

Después, la actriz argumentó su sentencia y le confirió al tema un soplo de aire positivo: «La estructura era exactamente la que se aprende en la escuela. Los actores recitan sus diálogos tal como los escribiría una computadora, tal como correspondería a ese momento. Y lograron dominar la tecnología para crear algo grandioso y hermoso, y potencialmente con mucha información proveniente de otras fuentes».

‘F1’ ha recaudado 634 millones de dólares en todo el mundo

La realidad es que F1 terminó siendo un éxito de taquilla, recaudando por el camino 634 millones de dólares y obteniendo cuatro nominaciones en los Oscar y una estatuilla dorada al mejor sonido. Está disponible bajo suscripción en Apple TV y Movistar Plus.

Por último, Jodie Foster expresó que llegarán cambios y que irremediablemente se sustituirá a personas. Aun con todo, su visión al respecto de la inteligencia artificial a largo plazo es positiva: » Si logramos dominar la IA de forma constante a lo largo del tiempo, podremos crear cosas que nos reflejen y podremos mejorarlas».