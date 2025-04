James Cameron quiere utilizar la IA para abaratar el coste de las películas sin despedir a nadie

Por mucho que todavía existan fenómenos taquilleros que rompan récords de recaudación, el sector de la exhibición es uno de los más debilitados dentro de la industria. El público ha ido perdiendo el interés por ir al cine y esto, se ha agravado todavía más tras la pandemia. Un handicap severo sobre todo, para aquellas superproducciones que tienen que salvar presupuestos desmesurados. Por ello, ahora director James Cameron ha señalado que el único camino para seguir teniendo ese tipo de películas es la utilización de la IA. Matizando por supuesto, que esto no equivale ni a despido ni a reducir la plantillas de los proyectos.

La inteligencia artificial tiene amantes y detractores en el negocio de Hollywood, aunque mayormente los grandes cineastas, intérpretes y guionistas han manifestado su desprecio al uso de dicha tecnología. Desde Hayao Miyazaki a Guillermo del Toro, pasando por el nombre de estrellas de la talla de Dakota Johnson, todos han criticado la utilización de una herramienta que podría cambiar por completo la estructura de los departamentos artísticos dentro de las producciones y de hecho, gran parte de la última huelga de guionistas y actores contra los productores tenía como punto de inflexión la posición de los recursos generativos en los diferentes campos de la profesión. El debate alcanzó incluso a la pasada edición de los premios Oscar, cuando se habló abiertamente de cómo The Brutalist había utilizado la inteligencia computacional para mejorar el acento húngaro de sus protagonistas, Adrien Brody y Felicity Jones. La creación de un largometraje entero que consiga emocionar a través del uso de estos métodos innovadores parece una quimera, pero su empleo en retoques y procesos de postproducción ya está instalado y en constante evolución dentro de un sistema que ya no va a renunciar a ellos. Y es precisamente en este punto donde James Cameron cree que la IA va a ser una aliada clave en la supervivencia de los filmes que actualmente le cuestan a los estudios entre los 150 y los 300 millones de dólares.

James Cameron y la IA

No es la primera vez en la que el director de Titanic (1997) se pronuncia sobre el que a todas luces es, el gran debate de los procesos artísticos en la actualidad. Hace dos años, el autor canadiense expresó no estar demasiado preocupado sobre cómo el avance de la tecnología podría cambiar el sistema creativo, porque entre otras cosas no «estaba interesado» en que la inteligencia artificial escribiese sus guiones. Mientras tantos, el negocio del entretenimiento se pone manos a la obra, actualizándose a un cambio inevitables. Hace algunos meses supimos que la Academia pretendía obligar a las películas ha decir si habían utilizado el innovador recurso para participar en la alfombra roja y semanas atrás, descubrimos por ejemplo que Amazon impulsaría los doblajes con voces generativas generadas por ordenador.

En su última entrevista, lejos de mantenerse equidistante sobre el tema, James Cameron abordó los usos de la IA, justo cuando se cumple casi un año de su fichaje por una empresa de tecnología generativa llamada Stability AI, abordando cómo la capacidad de la tecnología para acortar el flujo de trabajo de efectos visuales podría ser revolucionaria sin generar una disrupción en el mercado laboral.

«Si queremos seguir viendo el tipo de películas que siempre me han encantado y que me gusta hacer y que iré a ver- Dune, Dune: Parte dos o alguna de mis películas con muchos efectos especiales y mucha animación por ordenador-tenemos que encontrar la manera de reducir el coste a la mitad», comenzaba señalando el dos veces ganador del Oscar al podcast Boz to the Future. No obstante, inmediatamente el realizador quiso dejar claro que esto no iba ligado a la renuncia de material humano en los proyectos:

«No se trata de despedir a la mitad del personal de una empresa de efectos visuales. S e trata de duplicar la velocidad de finalización de una toma, para que el ritmo y el ciclo de producción sean más rápidos, y los artistas puedan dedicarse a otras cosas interesantes, y luego a otras cosas interesantes. Esa es mi visión».

El futuro del cineasta

A pesar de contar ya con 70 años, James Cameron puede convertirse en el nuevo adalid tecnológico de la IA. Un logro que iría acorde a lo que a nivel tecnológico y de efectos especiales ha sido su carrera. Desde Terminator (1984) a Titanic, hasta por supuesto la saga Avatar.

Cameron tiene pendiente el estreno en 2027 de la adaptación del libro de Charles Pellegrino, Last Train From Hiroshima. Eso sí, el director sigue enfrascado en la continuación de su representación de los Na’vi y Pandora. Avatar: Fuego y ceniza se estrenará el 19 de diciembre de este año y según la planificación de Disney, Avatar 4 llegará en 2029 y Avatar 5 en 2031. Secuelas para las que el cineasta espera ya haber implantado esa reducción de costes derivada de la utilización de la IA.