Georgina Rodríguez incorpora a su inmobiliaria una nueva promoción en La Finca: así son las casas valoradas en 5 millones de euros

Georgina Rodríguez sigue ampliando su particular imperio inmobiliario. La empresaria ha incorporado una nueva propiedad a la cartera de Bellhatria Real Estate, su inmobiliaria especializada en viviendas de lujo, y esta vez el escenario vuelve a ser uno de los enclaves residenciales más exclusivos de Madrid: La Finca, en Pozuelo de Alarcón.

Se trata de LaFinca Hoyo 15, una nueva promoción situada en primera línea del campo de golf que Bellhatria ya anuncia en su web como Próximamente. La colección está formada por 24 viviendas adosadas con vistas privilegiadas al hoyo 15 de LaFinca Golf.

Aunque Bellhatria todavía no ha hecho público el precio de la vivienda que comercializará, las referencias disponibles permiten hacerse una idea de las cifras que se manejan. Una de las casas de Hoyo 15, de 395 metros cuadrados y cinco dormitorios, está actualmente anunciada por 4,25 millones de euros, mientras que otra propiedad de la misma promoción alcanza los 4,9 millones.

Es decir, si la vivienda que ahora incorpora Bellhatria mantiene unas características similares, su valor podría situarse aproximadamente entre los 4,2 y los 5 millones de euros, aunque el precio definitivo de la propiedad comercializada por la inmobiliaria todavía no ha sido comunicado.

24 casas frente al campo de golf

Hoyo 15 es una de las nuevas apuestas residenciales de LaFinca. El proyecto ofrece dos tipologías de vivienda, de 395 y 401 metros cuadrados, distribuidas en tres plantas, con garaje y piscina privada. El complejo suma además más de 40.000 metros cuadrados de jardines comunitarios y está diseñado para que las viviendas tengan una relación directa con el paisaje y el campo de golf.

La propia promoción vende precisamente esa combinación de privacidad, naturaleza, arquitectura contemporánea y proximidad a Madrid como uno de sus grandes atractivos. Las viviendas están pensadas para ofrecer grandes espacios interiores, terrazas y jardines privados, además de las zonas comunes del complejo.

La incorporación de Hoyo 15 encaja, además, con la estrategia que Georgina Rodríguez ha puesto en marcha con Bellhatria. La inmobiliaria cuenta ya con distintas propiedades de lujo en Madrid y actualmente muestra en su cartera viviendas en La Finca, Chamberí-Almagro y otras localizaciones exclusivas, además de anunciar ahora esta nueva promoción de Hoyo 15.