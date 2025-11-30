Elena Furiase habla claro de los dos encuentros que ha tenido con la Reina Letizia

Elena Furiase ha estado en el evento que ha organizado Atresmedia para patrocinar sus nuevos proyectos y ha hecho una confesión interesante. La artista ha explicado que le tiene un cariño especial a la Reina Letizia porque se han encontrado en dos ocasiones y siempre se ha sentido muy cómoda por ella. En LOOK hemos echado la vista atrás y sabemos que la primera vez que se vieron fue en el cine, cuando doña Letizia todavía era princesa de Asturias. Más adelante, en 2019, volvieron a coincidir en un acto que tuvo lugar en el Palacio de la Merced de Córdoba, donde Sus Majestades le entregaron a Lolita Flores una medalla al mérito en Bellas Artes.

Elena Furiase ha hablado muy claro de todo esto, incluso ha admitido que no está demasiado pendiente de los movimientos de los Reyes, pero reconoce que siente una simpatía especial hacia la Reina. «La he conocido en dos ocasiones. La primera me la encontré en el cine y obviamente bueno, yo no es que sea especialmente monárquica, pero es que es una mujer maravillosa y muy preparada que está ejerciendo muy bien. En contra de ella yo no tengo absolutamente nada», ha comentado al respecto.

El primer encuentro, en el cine

La Reina Letizia y el Rey Felipe son grandes aficionados al cine y en más de una ocasión se han dejado ver en alguna sala madrileña. Muchos testigos que han presenciado esto, aseguran que se comportan como dos aficionados más: compran sus entradas, esperan su turno y a veces adquieren refrescos u otros productos en los establecimientos cercanos. Teniendo en cuenta que ver películas es no de sus planes estrella, no es de extrañar que se encontrasen con Elena Furiase y que sepan perfectamente a qué familia pertenece.

«La primera vez me la encontré en el cine y me preguntó por mi familia, por cómo estaba. Yo me puse muy nerviosa y no sabía cómo llamarla. En ese momento era princesa y le pregunté si tenía que llamarla «doña princesa» y me dijo que no. Sí, es encantadora», ha explicado la hija de Lolita.

Aunque muchos la conocen por pertenecer a la dinastía Flores, lo cierto es que Elena Furiase es una gran actriz, igual que su madre. En 2007 saltó a la fama con su papel protagonista en El Internado y desde entonces no ha desaparecido de la pequeña pantalla. De hecho, la Reina Letizia sabía perfectamente quién era y se ocupó en mantener una amistosa conversación con ella.

El segundo encuentro, en una gala

Lolita Flores ha desarrollado su talento bajo la sombra de su madre. No son pocos los que le han comparado continuamente con Lola Flores, algo que es inevitable y que le hace sentirse orgullosa, pero que también le ha cerrado puertas. Lola sólo hay una y nadie la puede imitar. De hecho, su hija nunca ha pretendido ser igual que ella, únicamente ha intentado avanzar en la industria del espectáculo con talento y humildad.

el segundo encuentro de Elena Furiase con la Reina Letizia. (Foto: Instagram)

Aunque ha registrado éxitos importantes en el mercado musical, el verdadero mérito de Lolita es haber arrasado en la interpretación. Con el tiempo, ha demostrado ser una artista muy completa, por eso los Reyes le entregaron un reconocimiento en 2019. Fue ahí cuando Elena volvió a ver a su «amiga» doña Letizia.

«También la vi cuando le dieron la medalla a mi madre. Y es verdad, no sigo especialmente la monarquía, pero ella me cae muy bien. Cuando me la encuentro, de mujer a mujer, me cae muy bien y es encantadora y muy agradable», ha explicado Furiase. Después ha reconocido que le encantaría que Su Majestad viese Flores para Antonio, el documental que su familia ha preparado sobre su tío Antonio.