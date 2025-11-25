Las claves de la pasión de Letizia por el cine: amigos cineastas, agenda oficial y planes con el Rey

Ya sea como parte de su agenda oficial o bien de manera privada, el cine está muy presente en la vida de la Reina Letizia. La esposa del Rey Felipe VI es una gran apasionada del séptimo arte y no sólo aprovecha en su tiempo libre para ver películas y disfrutar de esta afición, sino que también ha conseguido que se haga un hueco en su actividad oficial.

Prueba de ello es que la Reina Letizia asiste a lo largo del año a varias citas relacionadas con el cine. Entre ellas, por ejemplo, el Festival Ópera Prima de Tudela o el Atlántida Mallorca Film Festival, a los que acude puntualmente cada edición. Este martes, por ejemplo, la esposa de Felipe VI regresa a Navarra para asistir a un homenaje a Alejandro Amenábar y para una proyección de la película Mar adentro. Lo hace como parte de su agenda oficial y en el marco de uno de los festivales anteriormente citados, el Ópera Prima de Tudela.

Una afición muy presente

Pero, más allá de su apoyo institucional al mundo del cine, para doña Letizia siempre es un plan disfrutar de una buena película. Ella misma habló de cómo cualquier salón puede convertirse en una sala con butacas rojas cuando apareció por sorpresa en un vídeo por el aniversario del programa Historia de nuestro cine en el que volvió a demostrar sus habilidades para la comunicación y su pasión por el cine.

Es habitual que aproveche el tiempo que le queda libre tras cumplir con sus compromisos oficiales para visitar algunas salas emblemáticas de Madrid -y otras más comerciales-, tanto con el Rey como con sus hijas. Lo hace siempre de manera discreta, intentando no llamar la atención, pero sin esconderse, como cualquier espectador más. Entran cuando ya está todo el mundo sentado y salen los primeros. Las películas de las que disfrutan van desde éxitos de taquilla como las de la saga de Star Wars hasta otras más independientes, como Pobres criaturas, protagonizada por Emma Stone.

Incluso a veces compra las entradas en el mismo recinto o se acerca a los terminales para imprimirlas. Por ejemplo, cuando tras las primeras grandes restricciones por la pandemia, los Reyes fueron a una sala de cine para ver una película, con las mascarillas puestas como estaba indicado.

Zarzuela, la sala de cine privada de la Reina

Aunque acudir al cine es algo que doña Letizia hace con regularidad, la Reina no duda en disfrutar de esta afición desde el salón de su residencia. La esposa de Felipe VI está abonada a algunas plataformas, entre ellas, Filmin. El director de esta plataforma contó hace unos años que ella misma le había contado que cuando el trabajo se lo permitía podía ver hasta dos películas diarias. Una confesión que nos permite hacernos una idea de hasta dónde llega la pasión de la Reina con el cine.

Rodeada de estrellas

Precisamente su papel como consorte le ha dado la oportunidad de establecer vínculos estrechos con personas relacionadas con el mundo del cine. La hemos visto hablando de manera animada con figuras tan destacadas como Michael Douglas, Meryl Streep, Martin Scorsese, Fancis Ford Coppola o Woody Allen. Con el cineasta neoyorquino tuvo la oportunidad de cenar antes de que el noviazgo con don Felipe se hiciera público.

Especial es su amistad con Rodrigo Cortés. De hecho, en el año 2016 viajó a Barcelona para asistir al rodaje de la película Blackwood, dirigida por Cortés y protagonizada por Uma Thurman. Cuando se estrenó, los Reyes y sus hijas fueron a verla en Palma.

El pasado año, además, acudió por sorpresa a un coloquio organizado por Cortés en la Academia del Cine de Madrid en el que participaba Martin Scorsese, productor de una de las últimas películas del amigo de la Reina.

Otro rodaje que la Reina visitó fue el de La reina de España, de Fernando Trueba. La revista ¡Hola! publicó un reportaje en el que se veía a doña Letizia junto a Penélope Cruz, como si fueran dos amigas de toda la vida. También Maribel Verdú ha hablado en alguna ocasión de la pasión de doña Letizia por el cine: «Es una loca del cine, le encanta», ha dicho la actriz.

La cita pendiente de la Reina

A pesar de esta ferviente afición y de que a lo largo de los años ha dado muestras sobradas de su devoción por el séptimo arte, lo cierto es que hay una cuenta pendiente en la agenda de la Reina. Estamos hablando de la ceremonia de entrega de los Premios Goya, a la que nunca asiste ni ella ni el Rey, pese a que don Felipe sí que lo hizo en una ocasión. Su ausencia está motivada por motivos de agenda fundamentalmente. No obstante, aunque no puedan ir, el apoyo de Sus Majestades al cine está fuera de toda duda y, además, los Reyes que tienen un cabezón en Zarzuela