Elena Furiase, la heredera de Lolita Flores que no tiene miedo a mostrarse vulnerable

Elena Furiase acaba de cumplir 36 años. Su vida ha estado siempre muy marcada por el mundo del cine y la interpretación. Además de ser conocida por su trabajo como actriz, es hija de Lolita Flores y Guillermo Furiase. En lo sentimental, está casada con Gonzalo Sierra, con quien tiene dos hijos, Noah (2018) y Nala (2022). En muy pocas ocasiones habla en público de su vida privada, pero lo cierto es que si hay un espacio donde siempre se siente cómoda para mostrar su opinión, las redes sociales.

Para gran parte de las famosas, las redes se han convertido en un medio de información e interacción en los últimos años. Un medio de libertad de expresión donde aprovechan para contar situaciones desagradables como a la que la actriz lleva tiempo enfrentándose.

Las publicaciones de su feed tiende a llenarse de comentarios y fotografías de su carrera profesional y, también, es habitual que verla compartir algunos momentos de su vida privada. Algunas de sus interacciones son acompañadas por críticas mínimamente constructivas que a la larga terminan afectando a su autoestima.

Y es que, por muy famosas que sean, los personajes públicos también tienen sentimientos y muestran su vulnerabilidad. Por eso, la primogénita de Lolita Flores, tras la noche de los Goya, el pasado 10 de febrero, ha decidido sacar a la luz sus emociones para contar cómo se siente cada vez que pisa una alfombra roja y qué supone para ella. «La alfombra no es solo un lugar para pasearse y mostrar lo ‘guap@s o no’ que vamos… es mucho más», ha escrito al principio. Una preocupación no solo por enseñar el modelito, sino por tener que «enfrentarse a preguntas, a veces indiscretas, otras personales, o como contestar a «cuál es tu siguiente proyecto» si ahora mismo no tienes ninguno», asegura.

Para la actriz cualquier evento público es una oportunidad para defender injusticias sociales, los abusos que tanto están dando que hablar en el mundo del cine o darle voz a masacres contra la humanidad, pero también ha querido transmitir un mensaje muy importante a sus seguidores donde deja claro que jamás hay que juzgar a alguien por su físico o por si situación laboral porque nunca sabes lo que está pasando por dentro. «Nos exponemos a la crítica. Va fatal vestida, o no hablaste de… o tú que no trabajas… Hay infinidad de negatividad en gente que ni siquiera te conoce realmente».

Este mensaje es un ejemplo claro de que ser famoso no siempre es fácil. «La realidad es que los insultos dañas, y las alfombras imponen, y que somos humanos, más de lo que puede parecer… Es algo ligado a nuestro trabajo, pero no es fácil».

En el plano positivo, ha dicho que aplaude a la gente que hace una crítica buena, y a todos aquellos que alaban una bonita frase, o una respuesta coherente.

Su madre, Lolita Flores, también ha querido salir en defensa de Elena, y ha reaccionado en su cuenta de Instagram, escribiendo en la foto en la que muestra el fragmento de texto: “Bien escrito y explicado, vida mía, son las sombras de esta profesión”. La actriz Patricia Montero, escribía también: “Este post está a la altura de lo que eres querida amiga. Una grande”.

Este no es, por desgracia, la única vez que ha tenido que enfrentarse a las redes sociales en los últimos años. Cada 1 de abril, Elena tiene que avisar a sus seguidores para que no le sigan haciendo bromas por el icónico momento que protagonizó en televisión, tras el famoso ‘Abril, cerral…’ ocurrido en el programa Password, presentado en su día por Luján Argüelles.

«No hace falta que me lo recordéis, que han pasado trece años. Que tengáis un feliz abril… y dejadme en paz», repite cada año por esa fecha.