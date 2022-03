Maribel Verdú se pronuncia sobre los ‘abusos de poder’ en el cine español: “Pasó algo muy fuerte”

El pasado día 27 de marzo tuvo lugar uno de los programas más emotivos de Lo de Évole. Jordi Évole tuvo oportunidad de acoger en su programa nada más y nada menos que el reencuentro del elenco de Belle Époque con motivo de su 30 aniversario. Una cita de lo más especial en la que el presentador sacó el tema del Me Too, un movimiento iniciado en redes sociales con el objetivo de poner fin a las agresiones y acoso sexual que distintas mujeres han vivido en distintos ámbitos de sus vidas.

Aunque ha sido un tema muy hablado en todos los rincones a lo largo y ancho del globo, lo cierto es que en España probablemente no haya tenido la repercusión que se esperaba. Motivo por el que el periodista hizo una reflexión con sus invitadas, entre las que estaban Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil, Miriam Díaz Aroca y Fernando Trueba: “Aquí no ha explotado el Me too. ¿No ha pasado en España?”, preguntaba. Una cuestión a la que primeramente quiso responder Trueba: “Yo creo que eso era en el pasado sobre todo. Cuando entré en el cine, se contaban historias de este y del otro, pero que pertenecían más a los años 60 y 70”, explicaba. No obstante, no parecía estar muy de acuerdo con él Maribel Verdú, que contestó tajante: “Existe gente que abusa de su poder, en nuestra profesión y fuera de ella. Gente muy importante me ha vetado hasta en diez películas por negarme a hacer portadas”, aseguraba, dejando completamente sorprendidos a todos los allí presentes.

Lejos de dejar su discurso ahí, la actriz hizo referencia a las situaciones que había vivido a lo largo de su vida: “A mí de pequeña me pasó, denuncié y puse juicio. Fueron mis padres al juicio por mí, claro, porque yo era menor de edad. Yo me atreví, pero entiendo a las personas que no se atrevieron”, señalaba, dejando entrever que son muchos los casos que no se han dado a conocer por miedo de las víctimas. De hecho, cuando estaba más avanzada su carrera profesional, Maribel también hizo frente a una situación muy complicada con un director de producción en su despacho: “Pasó algo muy fuerte y tuve que ir a por dos compañeros para ver si quería repetir lo que a mí me había dicho delante de ellos. Esa persona se quiso morir. Con ellos delante no se atrevió. Yo de esas he vivido así”, zanjaba, haciendo un gesto con las manos que indicaba que había pasado por momentos de ese tipo en varias ocasiones.

Y es que, aunque no hayan salido a la luz muchos de estos casos, Verdú dejaba muy claro que “hay nombres” y que, si se supiera públicamente lo sucedido, marcaría un antes y un después en el panorama cinematográfico: “A mí no me ha pasado, pero sé de gente que ha hecho esto, esto y lo otro… Dices: ‘madre mía, el día que esto salga’”, sentenciaba, abriendo una puerta acerca de un tema que había permanecido en el tintero durante muchos años.