Los míticos Cines Callao de Madrid han acogido la presentación de la nueva temporada de “RTVE, la que quieres”, celebrada en la madrileña Plaza del mismo nombre. Una de las grandes sorpresas ha sido la asistencia de Maribel Verdú, protagonista de “Ana Tramel. El juego”, la gran apuesta de la cadena estatal de cara a la nueva temporada y lo que ella misma considera como “uno de los trabajos del que más orgullosa me siento de los últimos años”.

La actriz nos cuenta cómo vivió el confinamiento junto a su marido y el síndrome de la cabaña que adoptaron a raíz de este. Además, señala que fue una etapa que pudo vivir gracias a la bonita experiencia que vivió durante el rodaje de “El faro de las orcas”, una de las películas que más le han cambiado la vida.

Su mayor deseo es que «todo el mundo vea Ana Tramel porque es uno de los trabajos del que más orgulloso me siento en los últimos años. Es la apuesta más fuerte que he hecho en mucho tiempo». Confiesa que se dio un break con la televisión porque «necesitaba algo especial» y no hasta que ha llegado este proyecto cuando «dije esto sí que es. Si no estuviera ahí, yo estaría viéndola».

La serie trata la temática de el juego, «un tema que no se ha tocado mucho» en este país, según Maribel Verdú. Todo comenzó cuando hace tres años leyó el libro y el autor de la novela quiso que ella fuera la protagonista de la adaptación al cine de su novela.

Esta grabación fue la primera grabación que la actriz hizo cuando acabó el confinamiento. Reconoce que «fue duro». Sobre esta exigente etapa para todos los españoles, Maribel sorprende al asegurar que «yo no hubiera salido en mi vida de mi casa (…) en la cuarentena en casa decían que había el síndrome de la cabaña y yo tenía el síndrome del cabañón», bromea.

Estas palabras complementan a las que ya le dijo a Jesús Calleja en ‘Planeta Calleja’ sobre este mismo tema: «He reflexionado y pienso que no necesito casi nada para poder estar feliz. Teniendo techo, comida y una buena compañía, vale».

Tanto ella como su marido estaban encantados: «Si pudiéramos vivir así, viviríamos así, pero luego la vida tiene que continuar. Yo feliz». Esto fue posible gracias a un aprendizaje que hizo durante uno de sus últimos papeles: «La película de ‘El faro de las orcas’ me cambió completamente los valores de todo y creo que gracias a esa película pude vivir el confinamiento como lo viví porque yo descubrí ahí una vida interior y una historia que no la cambio por nada».

Para concluir, Maribel Verdú es preguntada por el cine español y el americano. ¿Con cuál se queda? No se moja: «Se puede compaginar».