Maribel Verdú ha sido la nueva estrella invitada de Jesús Calleja en ‘Planeta Calleja’ tras Willy Bárcenas y Paula Echevarría. Con ella ha viajado hasta África para visitar Santo Tomé y Príncipe, una antigua colonia portuguesa situada en medio del océano, donde hicieron ‘trekking’, visitaron una impresionante cascada, practicaron snorkel y además fueron testigos del desove de las tortugas.

«He reflexionado y pienso que no necesito casi nada para poder estar feliz. Teniendo techo, comida y una buena compañía, vale», le contaba al presentador hablando sobre cómo vivió el confinamiento. La intérprete de ‘Y tu mamá también’ disfrutó al máximo la experiencia en la que se confesó con el aventurero leonés, que ha sido un gran apoyo para ella a la hora de superar un trauma de su infancia -estuvo a punto de morir ahogada en la playa y durante su expedición con Calleja se atrevió a hacer snorkel-.

Lleva casi 40 años trabajando en el mundo de la interpretación y es una de las actrices que más nominaciones a los Goya ha tenido, hasta once, ganando ‘el cabezón’ en 2 ocasiones. Su carrera es digna de mención y es considera todo un mito para muchos espectadores como le recordó Calleja, que aprovechó para preguntarle si había sufrido acoso en el trabajo. «Sí», fue la rotunda respuesta de Verdú que además añadió que «no conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no hayamos tenido que soportar barbaridades».

La invitada de ‘Planeta Calleja’, que llegó a tener un juicio precisamente por este tema, entró más en detalle sobre algunos de estos episodios que ha sufrido en varias ocasiones. «En el trabajo me ha pasado, ha habido gente de llamar al camerino, gente muy influyente y decirle: ‘Puede usted salir de aquí’», confesaba. «Fue una proposición deshonesta», respondía Calleja. Cuando esto le ocurrió, Maribel salió de su camerino y llamó a dos compañeros actores muy conocidos para pedirles que le acompañaran, y con ellos delante pidió que volviera a repetir lo mismo delante de ellos. «Y se quedan muertos», continuaba relatando y afirmando que, cuando hay otra presencia masculina delante «ya se cortan, es que me pone enferma».

La cuñada de Amparo Larrañaga ha confesado además que también ha vivido otra situación delicada, aunque ha preferido no entrar en detalles. «Lo sabe la gente que lo tiene que saber, pero no España entera», explicaba antes de recalcar que «se aprovecha de ti alguien en quien confías plenamente, y dices: ‘Si eres un delincuente, eres un impresentable’».

A este respecto presentador e invitada hicieron referencia al movimiento Me Too, que para Maribel Verdú «fue liberador». Jesús Calleja ha notado la tensión que le supone este tema a su invitada que ha confesado los motivos de su actitud: «Si hay algo en esta vida que no soporto, aparte de la injusticia, es el abuso de poder en cualquier sitio, en cualquier espacio, y eso se ejerce mucho todavía».