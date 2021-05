Ilusionada y con mucha energía. Así se ha mostrado Paula Echevarría durante todo el programa de ‘Planeta Calleja’ que se ha emitido este domingo. Formato con el que ha cumplido otro de sus sueños: hacer un safari en Kenia. Aunque ha sido de una manera particular, pues ha podido estar en contacto con la naturaleza desde el minuto uno. Sin duda, la actriz ha vivido una de las experiencias más gratificantes de su vida junto a Jesús Calleja, aunque también ha viajado con ellos un invitado sorpresa. Se trata de Miguel Torres, actual pareja de la intérprete de ‘Los Nuestros’. Nada más llegar a Nairobi, Echevarría se ha sincerado con el aventurero. “Nunca he tenido una aventura así ni la hubiera tenido si no llega a ser por esto”, ha dicho feliz.

Antes de iniciar la ruta, Calleja y la influencer han estado charlando sobre los orígenes de la protagonista de esta emisión. “Tengo a toda mi familia en Asturias, aunque yo vivo en Madrid. Cuando era jovencita me fui a Londres para aprender inglés y me puse a trabajar en una tienda de ropa, pero terminé hablando italiano por los amigos con los que me juntaba. Fueron ellos los que me encendieron la ‘chispa ‘sobre todo lo relacionado con la interpretación porque ellos fuera del local trabajaban en una productora italiana. Así comenzó todo”, ha explicado nostálgica. Es necesario recordar que Paula Echevarría tiene una larga trayectoria profesional y que dio sus primeros pasos en la pequeña pantalla con un papel en la serie ‘7 Vidas’, después en el 2000 alcanzó la fama gracias a ‘El Comisario’.

Mientras han hablado de la vida en un bar de Kenia, Paula ha confesado su sueño frustrado. “Siempre quise ser periodista, pero no me dio la nota. He sido de sacar cincos, nunca me gustó hincar codos por eso necesitaba un trabajo en el que estuviera en contacto con la gente y no en una oficina”, ha relatado al montañero. Una vez roto el hielo, Jesús Calleja ha llevado a Paula hasta el Orfanato de Animales de Nairobi para que diera de comer a un leopardo con sus propias manos. Momento que la actriz ha vivido con miedo y valentía a partes iguales.

Después han entablado una distendida conversación en la que Calleja le ha preguntado a la bloguera sobre su situación sentimental. “¿Fue traumático el divorcio con David Bustamante?”, ha preguntado curioso a lo que Echevarría ha respondido: “Traumático no, al final cuando piensas que fracasas en algo, son cosas delicadas… mientras las cosas se hagan de manera civilizada. Cuando me separé me planteé dejar a un lado el amor. Me acuerdo que estaba construyéndome la casa y le dije al arquitecto que solo quería un lavabo… Las mejores cosas aparecen cuando no las buscas”. Unos instantes más tarde se ve a lo lejos a Miguel Torres jugando al fútbol con unos niños. “¿Estás enamorada de nuevo?”, ha dicho el aventurero a la invitada. “Totalmente”, ha respondido con una gran sonrisa Paula. El ex futbolista también ha querido expresar sus sentimientos por primera vez en un medio y ha contado que conocer a Paula ha sido “una suerte y que le ha cambiado la vida”, pero que por el momento, no tienen pensamientos de pasar por el altar.

Más tarde ha llegado uno de los momentos más tensos de todo el programa. Ha sido cuando Miguel, Paula, Jesús y todo el equipo de producción se han adentrado en la sabana para ver a los animales de cerca cuando de repente un búfalo les ha increpado. Inmediatamente han tenido que ir los coches con los que han hecho la ruta para protegerlos de cualquier otro imprevisto. “Estoy temblando”, ha comentado Echevarría todavía con el susto en el cuerpo.

Antes de finalizar el programa, Paula Echevarría ha relatado que es “feliz” y que considera que es una persona con “suerte”. “Nunca me he quedado parada siempre me he buscado la vida. Nunca me quedé esperando a que pasara algo”, ha sentenciado reflexiva.